Volvo Cars taglierà 3.000 posti di lavoro, principalmente posizioni d'ufficio

(Teleborsa) -ha annunciato licenziamenti a livello globale nell'ambito dellaannunciata il mese scorso, in un momento in cui l'industria automobilistica si trova ad affrontare "sfide considerevoli nel suo contesto esterno". Il piano d'azione da 18 miliardi di corone svedesi prevede la creazione di un'organizzazione più snella ed efficiente con una base di costi strutturalmente inferiore, che corrisponde a una riduzione stimata di circa, compresi i consulenti, presso le sedi di Volvo Cars in tutto il mondo.Queste riduzioni interesserannoin Svezia e rappresenteranno circa ild'ufficio totale a livello globale.La riduzione stimata delle(Volvo Personvagnar AB) riguarda circa 1.200 posizioni di dipendenti. Volvo Cars ha avviato trattative con i sindacati competenti. Nell'ambito dei circa 3.000 esuberi, l'azienda ridurrà circa 1.000 posizioni attualmente ricoperte da(la maggior parte in Svezia) e, come menzionato, 1.200 dipendenti in Svezia e il resto negli altri mercati globali. Volvo Cars si pone l'obiettivo di completare i cambiamenti strutturali nell'autunno del 2025."Le azioni annunciate oggi sono state decisioni difficili, ma rappresentano- ha dichiarato Hakan Samuelsson, CEO di Volvo Cars - L'industria automobilistica sta attraversando un periodo difficile. Per affrontare la situazione, dobbiamo migliorare la generazione di flussi di cassa e ridurre strutturalmente i costi. Allo stesso tempo, continueremo a garantire lo sviluppo dei talenti di cui abbiamo bisogno per il nostro ambizioso futuro".