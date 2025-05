Tv, Auditel-Ipsos: in Italia 121,6 milioni di schermi, 65-74enni iperdigitalizzati

(Teleborsa) - Un'Italia con 121,6 milioni di schermi e un target 65-74 anni che smentisce il cliché dell'anziano analogico. È la fotografia scattata dalpresentato stamane a Milano da. Il Rapporto poggia sulla Ricerca di Base Auditel, che da vent'anni, con 500mila indirizzi, 20mila interviste familiari e 14mila individuali, mappa il Paese con sopralluoghi e verifiche oggettive, offrendo un quadro affidabile di ogni nucleo familiare.In Italia – rileva il rapporto – ci sono 43,9 milioni di televisori (23,1 milioni Smart TV, +131% in cinque anni; 24,7 milioni di televisori connessi, +97%) e 77,7 milioni di "second screen" (50,4 milioni di smartphone, 19,9 milioni di PC, 7,4 milioni di tablet)., con lo smartphone come porta d'accesso al digitale. Il 93% dei nuclei ha Internet, ma solo il 65% dispone di banda larga fissa; il 26% naviga esclusivamente via mobile, un gap che evidenzia la necessità di potenziare le infrastrutture.Il, con individui "iperconnessi, multidevice, multipiattaforma", è la vera sorpresa. Le famiglie di soli over 65 (6,6 milioni, 27%) superano quelle con minori, crescendo di 540mila unità dal 2019. Nei nuclei di soli 65-74enni, il 92% ha Internet, il 91% uno smartphone, il 54% una TV connessa, con 2,9 device per 1,5 componenti. Il 68% naviga quotidianamente. In cinque anni (2019-2024) la fruizione di contenuti streaming (26%) è raddoppiata e quella di contenuti on demand (14%) è addirittura triplicata Con il 10% in classe socio-economica alta e il 15% in medio-alta, questo pubblico premium spinge broadcaster e investitori a ripensare le strategie di marketing."Abbiamo superato lo stereotipo dell'anziano analogico: il pubblico maturo di oggi è digitale, informato e rappresenta un potenziale ancora inespresso. Del resto, dobbiamo tenere presente che un 67enne di oggi, ancora giovane e in larga parte professionalmente attivo, ha vissuto in pieno la rivoluzione digitale" ha commentatorichiamando studi internazionali che attestano come la soglia di "anzianità" si sia spostata in avanti in termini di salute, istruzione e centralità mediale. I, infatti, presentano livelli di istruzione e storie professionali allineati alla media, con il 10 % delle famiglie in classe socio-economica "Alta" e il 15 % in "Medio-Alta",valori paragonabili a quelli dei nuclei ancora attivi.L'analisi mette dunquee invita broadcaster, investitori pubblicitari e policy-maker a includere il segmento 65-74 anni nei propri piani di contenuto e di sviluppo.Concludendo i lavori,ha richiamato "la necessità di colmare il divario infrastrutturale incrementando la banda larga», mentre Pagnoncelli ha ribadito che "la società italiana non è invecchiata: è maturata, e maturità oggi significa competenza tecnologica e multicanalità".