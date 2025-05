CEO italiani: modello di business, tecnologie e competenze "leve per il futuro"

(Teleborsa) -per lo sviluppo di competenze chiave sono i driver principali per i CEO italiani del settore Health: è quanto emerge dall’analisi del team Health Industries di PwC Italia, basata sulle interviste a 315 CEO del settore della salute a livello mondiale, di cui oltre 30 in Italia, che hanno preso parte alla 28° Annual Global CEO Survey di PwC.Le Health Industries (HI) – termine che comprende i settori Sanità, Pharma, Medical Device e Life Science - stanno attraversando un profondo processo di cambiamento, accelerato dai megatrend globali. I l"Ilgnato da sfide significative (demografiche, sociali, economiche, regolamentari, di relazione con il paziente, etc.) ma anche da importanti opportunità di evoluzione. Il percorso di digitalizzazione, unito all’adozione della GenAI, rappresentano asset strategici per aumentare la competitività e garantire la sostenibilità nel tempo: migliorano l’efficienza operativa e la redditività e abilitano lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Le operazioni di M&A mirate continueranno a rappresentare una leva per creare valore e rafforzare il posizionamento sul mercato. La capacità di colmare il gap di competenze, oggi più che mai in un contesto di scarsità di risorse professionali, sarà determinante per convertire il potenziale tecnologico in crescita sostenibile nel lungo periodo", sottolineaPartner e Health Industries Leader di PwC Italia.Nonostante gli sforzi messi in campo per affrontare le sfide dell’ecosistema attuale,della propria azienda nel prossimo decennio. Un dato in netta crescita rispetto a quello rilevato nel 2024 (+17%) e superiore alla media globale (+9%).Oltre ai cambiamenti del contesto normativo,dei prodotti e servizi (+39%), lo scarso potere di determinazione dei prezzi e tariffe (+34%) e un alto livello di inefficienza organizzativa (+17%.In Italia,per la mancanza di professionisti con competenze chiave (45% dei CEO Italiani vs 28% dei CEO globali), per i rischi informatici (30% dei CEO Italiani vs 26% dei CEO globali) e per il cambiamento tecnologico (27% dei CEO Italiani vs 20% dei CEO globali), mettendo in secondo piano variabili macroeconomiche come inflazione (15% dei CEO Italiani vs 28% dei CEO globali) e conflitti geopolitici che invece preoccupano di più i CEO mondiali.elle Health Industries italiani ha un’incidenza significativamente più alta (45%) rispetto alla media nazionale espressa dai leader degli altri settori (35%), probabilmente per la carenza di personale su molti profili chiave, a partire dai medici e dal personale sanitarioPerPartner e Responsabile Health Services di PwC Italia “Nel settore Health la ricerca, l’innovazione e la tecnologia svolgono un ruolo centrale. Per le aziende è fondamentale investire nella formazione con programmi di up-skilling e re-skilling, ma anche integrare risorse con competenze specializzate, specie quelle digitali, valorizzando le competenze organizzative, relazionali e «soft» checonsentono alla forza lavoro di essere resiliente, supportare l'innovazione e sviluppare una cultura del cambiamento”.più della metà dei CEO dell’industria della salute pensa che la GenAI possa migliorare redditività ed efficienza delle aziende e dei dipendenti entro i prossimi 12 mesi. In Italia, la fiducia è ancora più alta: oltre l’80% dei CEO dichiara di avere fiducia nell’adozione dell’intelligenza artificiale, dato al di sopra della media globale (73%), evidenzia come l’integrazione di questa tecnologia sia nel processi “core” che in quelli di supporto rappresenti un’importante motore della trasformazione delle proprie aziende neiprossimi anni. Tuttavia, questa apertura si accompagna a una forte preoccupazione per i rischi connessiSecondo l’analisi di PwC, negli ultimi cinque anni,Le iniziative di trasformazione più diffuse sono state lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e le collaborazioni con altre organizzazioni. Tuttavia, in Italia, appena il 5% del fatturato degli ultimi 5 anni proviene da attività nuove rispetto al core business.Per AÈ dunque cruciale adottare una strategia organica, capace di accelerare il cambiamento e di attivare nuove fonti di valore. Sebbene la penetrazione in nuovi mercati resti limitata, l’innovazione di prodotto e servizio, compresa la digitalizzazione dei prodotti/servizi tradizionali, è al centro dell’azione dei CEO più lungimiranti. In Italia, più che altrove, la carenza di competenze rischia di frenare la competitività. Investire sulle competenze del personale e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, compresa la GenAI rappresenta oggi non solo un’opportunità, ma una necessità per garantire efficienza, attrattività, competitività e sostenibilità nel lungo periodo delle aziende del settore della salute”.