Myplant & Garden Middle East: adesioni in crescita

(Teleborsa) - Sempre più aziende riconoscono il, in programma alIn particolare, cresce la partecipazione internazionale diattori fondamentali nella trasformazione sostenibile in atto negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Qatar e nell’intera regione.I 6 macrosettori espositivi contano già sulla presenza di aziende vivaistiche e floricole, di produttori di vasi, prodotti tecnici per il vivaismo, tecnologie e servizi, piattaforme ICT, arredo urbano, verde verticale, attrezzature per il giardinaggio, fiori e decorazioni; importante, come anticipato, la presenza di imprese internazionali attive nella progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati in cerca di fornitori. Gli espositori di Myplant & Garden a Dubai avranno, con l’opportunità di incontrare operatori e buyer selezionati provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dai Paesi del GCC, dall’Africa e dall’Asia.Grazie alla collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, di agenzie specializzate e del lavoro della segreteria organizzativa, saranno infatti presentiinsieme a studi di architettura e importanti figure del panorama internazionale della progettazione e del design, sia per interni che per esterni.Il settore dei megaprogetti nel Golfo rappresenta usostenuto da un forte impegno governativo nella riqualificazione urbana in chiave green e nella conservazione del paesaggio.Con, il claim ideato per lanciare il debutto della nuova manifestazione, Myplant intende fnell’ambito di una serie di piani di sviluppo concreti in tutta la regione, fattivamente supportati da strategie governative orientate allo sviluppo sostenibile di medio-lungo termine. Con l’obiettivo di diventare una piattaforma strategica per favorireper le imprese e i professionisti del verde.Tra i grandi gruppi protagonisti della rigenerazione verde dell’intera regione, spiccheranno ad esempio in fiera realtà come: aziende che con la loro esperienza, visione e capacità progettuale stanno contribuendo attivamente alla trasformazione sostenibile dell’area mediorientale.. Si tratta di unconsolidato nel settore del paesaggio in UAE e nel GCC, con un portfolio di progetti iconici su scala urbana già realizzati e di prossima costruzione. Dalle aree verdi pubbliche ai masterplan residenziali, l’azienda promuove soluzioni paesaggistiche sostenibili, tecnologie d’avanguardia e pratiche intelligenti di gestione idrica. Il gruppo, che possiede anche una vasta rete di vivai e garden center, è uno dei maggiori operatori import/export di prodotti per l’orto-florovivaismo negli Emirati Arabi.Punto di riferimento per soluzioni integrate nel verde in tutto il Medio Oriente, il gruppo vanta– progettisti, paesaggisti, ingegneri, agronomi, manutentori, ecc. -, esperti nel rendere sostenibili gli spazi urbani, residenziali, governativi e dell’ospitalità. Tra i progetti di punta firmati, si annoverano Jumeirah Golf Estate, Tiger Woods Al Ruwaya, Dubai Hills, Arabian Ranches Golf Course, Emirates Hills, The Oberoi Beach Resort Al Zorah.. Con una crescita costante del proprio portfolio – nel quale si annoverano nomi prestigiosi come Apple, Emirates, Emaar e Grand Hyatt – è sdi spazi verdi interni ed esterni, pareti vegetali, vasi e interior landscape.La fiera intende rappresentare, con un’esposizione che spazia dalla produzione florovivaistica alle tecnologie per il verde urbano, dalla progettazione di giardini e paesaggi al vertical farming, fino ai servizi per l’import/export, la logistica e la manutenzione del verde pubblico, privato e sportivo.: architettura del paesaggio e arredo urbano, vivai, vasi e arredi per esterni, macchinari, serre e sistemi di irrigazione, fiori e decorazioni e tecniche e servizi per il verdeImpulso pubblico e imprenditorialità, ‘visioni’, ‘agende’, ‘strategie’ e masterplan stanno dando forma al futuro di città e nuovi centri urbani. Mettendo al centro il verde. Casi emblematici.Negli Emirati Arabi Uniti, città come Dubai, Abu Dhabi e Sharjah stanno integrando sistematicamente infrastrutture verdi nei loro piani urbanistici. L’obiettivo è chiaro:Questo slancio, guidato da un Governo che intende dare priorità alla paesaggistica e al verde stabilendo nuovi standard urbanistici e immobiliari, si traduce in più applicazioni e condiziona sempre più le scelte degli investitori: l’iniziativa Sustainable Communities (Abu Dhabi) prescrive importanti interventi di rinverdimento urbano; la Abu Dhabi Vision 2030 promuove pratiche green nel settore pubblico e privato; il Dubai Urban Master Plan 2040 prevede un incremento del 105% delle aree dedicate a parchi, riserve naturali e spazi pubblici. Al contempo, è nata la Net Zero 2050 UAE strategy, l’iniziativa nazionale che ha l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Riduzione del calore e dell’inquinamento atmosferico, maggiore biodiversità e migliore qualità della vita sono al cuore di queste visioni. Visioni che vedono nel verde un pilastro fondamentale da cui partire.I principali sviluppatori immobiliari dell’area – Emaar, Aldar, Nakheel –Un esempio emblematico è Dubai South: una città in costruzione di 145 km², concepita con corridoi verdi che collegano aree residenziali, uffici e parchi. Altri recenti progetti d’avanguardia sono Masdar City e Expo City Dubai, modelli di città sostenibili; il Dubai Hills Estate, immerso nel paesaggio vegetale; l’importante promenade alberata ad Al Maryah Island (Abu Dhabi).Nella sola Dubai, sono in sviluppo 25.000 progetti immobiliari, che fanno del verde il proprio vantaggio competitivo in una strategia di business sempre più consolidata e diffusa.Allo stesso modo,, dove sempre più spesso il paesaggio e la cura del verde sono elementi di progetto, e non accessori estetici. Dagli eco-resort nello "Empty Quarter" ai centri benessere integrati nella natura a Ras Al Khaimah, a progetti come Jumeirah at Saadiyat Island, The Ritz-Carlton Al Wadi Desert, JA The Resort, Jebel Ali e le grandi catene come Kerzner, Emaar Hospitality e Jumeirah Group considerano il paesaggio parte integrante dell’identità del brand."L’obiettivo di Myplant & Garden Middle East è diventarein tutta la regione", afferma. "La crescente adesione di attori chiave del settore e il forte interesse dei mercati del Golfo dimostrano l’attenzione, l’urgenza e il valore di una visione sostenibile dello sviluppo urbano. In questo scenario, la fiera si propone comealla trasformazione verde in atto del Medio Oriente, tracciando le rotte di un Rinascimento Verde concreto e innovativo".