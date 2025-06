Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street la vigilia. La debolezza dello yen, sulle prospettive di un rinvio di aumento dei tassi da parte della Bank of Japan, ha favorito i titoli legati all'export. Si muovono in territorio positivo anche gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Sul fronte dazi, la Casa Bianca ha preannunciato un probabile incontro tra il presidente, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jiping.L'indice giapponesemostra una plusvalenza dello 0,91%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,84%.Leggermente positivo(+0,54%); come pure, balza in alto(+2,53%).Sulla parità(+0,17%); sale(+0,78%).La giornata del 4 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%.Il rendimento dell'scambia 1,5%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,1 punti; preced. 50,7 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,4%).