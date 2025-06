Violenza di genere, Associazione PARI. in collaborazione con Fondazione Cecchettin

(Teleborsa) -, nata con l’obiettivo di unire realtà aziendali e istituzionali nella lotta alla violenza di genere, promuove l’evento pubblico Facciamo rumore: come riconoscere e come contrastare la violenza, in collaborazione con la, giovedì 12 giugno al Teatro Carcano di Milano dalle ore 10.00 alle 13.00. Un’occasione per riflettere e promuovere l’informazione contro ogni“Contrastare la violenza di genere non è più una scelta, è una responsabilità collettiva. Abbiamo oggi deciso di unire le forze con la Fondazione Giulia Cecchettin per dare vita a un evento pubblico che nasce dal bisogno urgente di trasformare il dolore in azione, la consapevolezza in cambiamento, e le parole in strumenti concreti per riconoscere e contrastare ogni forma di violenza di genere” commentaPresidente dell’Associazione PARI. “I femminicidi sono la punta dell’iceberg che come tale va cancellata ma la violenza non è solo fisica: è psicologica, economica, relazionale. Solo imparando a riconoscere anche le micro- violenze possiamo davvero prevenirne le conseguenze più dolorose. Come Associazione PARI., crediamo che le aziende abbiano la responsabilità di contribuire a un profondo cambiamento culturale in quegli spazi della quotidianità in cui agiscono le comunità delle nostre persone, mettendo al centro il rispetto, la parità e la dignità. Non possiamo più limitarci a sensibilizzare: dobbiamo agire,strutturalmente e collettivamente”“La collaborazione con l’Associazione PARI. rappresenta per la nostra Fondazione un’opportunità preziosa per rafforzare un approccio concreto e condiviso nella prevenzione e nella risposta alla violenza di genere” dichiara Gino Cecchettin, Presidente della Fondazione Giulia“Per agire davvero sulle radici culturali di questo fenomeno, crediamo sia fondamentale coinvolgere attivamente,con spirito di collaborazione, realtà diverse: associazioni, istituzioni, aziende, scuole e comunità. Affrontare questa emergenza in tutte le sue sfaccettature, come proposto nell’incontro del 12 giugno, significa mettere in campo strumenti efficaci e condivisi per riconoscerla, contrastarla e costruire insieme unapartirà alle ore 10, dopo un momento di accoglienza iniziale, con i saluti istituzionali di Gino Cecchettin e Fabrizio Rutschmann.i. Aprirà l’intervento delle esperte e degli esperti la psicoanalistaLe dipendenze affettive e le relazioni tossiche: come riconoscere e come prevenire, che affronterà il tema delle relazioni tossiche, fornendo strumenti per riconoscerle e prevenirle. A seguire, lo psichiatra Vittorio Lingiardi analizzerà gli effetti che la violenza ha sulla salute mentale, con uno sguardo attento alle conseguenze psicologiche a lungo termine, nel suo talk Gli effetti della violenza sulla salute mentale. Spazio poi a una riflessione su La violenza economica con l’economista e Vice Presidente dellache evidenzierà le dinamiche di controllo economico come forma spesso sottovalutata, ma profondamente lesiva, di abuso.l’attore Alessio Boni porterà in scena un monologo tratto da Uomini si diventa - Nella mente di un femminicida, spettacolo teatrale scritto daoffrendo un momento di intensa riflessione attraverso la narrazione teatrale.La consigliera dell’associazione Di.Resi confronteranno sul ruolo delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza focalizzandosi sull’importanza delle reti di supporto e di una corretta formazione, con l’obiettivo di mostrare cosa può fare concretamente ogni cittadino o collega in situazione di sospetto. Un intervento quello dell’Arma deiCarabinieri, che si inserisce nell’ambito di un protocollo d’intesa che l’Associazione PARI. ha di recente siglato proprio con l’Arma dei Carabinieri conA seguirePresidente del Tribunale di Milano, ecriminologo al CIPM - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, porranno l’attenzione sulla prevenzione e sulla responsabilità collettiva in Violenza di genere – Giustizia, prevenzione e responsabilità sociale. In particolare, approfondiranno l quadro normativo, le figure di reato, le misure di protezione e la funzionefondamentale delle reti.. sviluppato in collaborazione con organizzazioni della società civile esperte sul tema per illustrare i prossimi passi e le realtà coinvolte, con l’obiettivo di trasformare l’ascolto e la consapevolezza in azioni concrete, durature e condivise.