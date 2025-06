Climatizzazione: i consigli ENEA per una casa green e risparmiare sui costi

(Teleborsa) - Con l'estate arrivano, ma anche su come renderla più green: oltre a come migliorare le prestazioni dei condizionatori già installati, infatti, gli esperti ENEA raccomandano di sostituire il vecchio climatizzatore con un sistema unico a pompa di calore, in grado di raffrescare gli ambienti in estate e di riscaldarli in inverno, riducendo costi e impatto ambientale."In Italia sono attualmente installate, tra sistemi autonomi e centralizzati, oltre 19 milioni di caldaie a gas, di cui almeno 7 milioni con più di 15 anni di vita. C'è quindi un enorme potenziale di efficientamento a disposizione, considerando anche i circa 1,7 milioni di climatizzatori mono e multi-split installati prima del 2013, molto meno efficienti degli attuali e ormai prossimi al loro fine vita – spiega–. Grazie a questo intervento, infatti, una famiglia tipo che vive in un appartamento di circa 70 m² può arrivare a ridurre i costi della climatizzazione estiva e invernale del 49% a Napoli, del 47% a Roma e del 46% a Milano. Poi con le detrazioni fiscali si può rientrare delle spese di sostituzione dell'impianto in circa 6 anni e mezzo in città come Napoli e Roma e in circa quattro anni e mezzo a Milano".Lanon solo risulta più economica nel lungo periodo, ma – spiega l'ENEA – riduce anche la complessità gestionale e la manutenzione dell'impianto poiché si basa su un sistema integrato che garantisce riscaldamento invernale e raffrescamento estivo in un unico impianto. Questo sistema inoltre rappresenta il modo migliore per aumentare il comfort termico della propria abitazione perché assicura una temperatura omogenea e più stabile negli ambienti serviti.Per procedere senza intoppi nell'intervento è importante affidarsi a un tecnico qualificato che per prima cosa dovrà effettuare unae verificare se il diametro delle tubazioni esistenti consente la sostituzione dei termosifoni con ventilconvettori, controllare la presenza di una presa elettrica in prossimità del termosifone (il ventilconvettore, infatti, necessita di alimentazione elettrica per funzionare) e anche se sia possibile realizzare uno scarico per la condensa generata dal ventilconvettore durante il funzionamento estivo.Inoltre, a differenza delle caldaie a gas che non godono più di incentivi, per l'installazione di pompe di calore è possibile usufruire di detrazioni fiscali come ilcon aliquote variabili che partono da una detrazione del 50% per gli interventi su abitazioni principali e fino al 36% per le seconde case e altri immobili."Il beneficio economico di un impianto a pompa di calore è ulteriormente potenziato se abbinato a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo elettrico, che possono contribuire a trasformare l'immobile in un edifico a emissioni zero (ZEmB - Zero Emission Building), come richiesto dalla nuova Direttiva europea EPBD IV. Gli Zero Emission Building sono edifici altamente efficienti dal punto di vista energetico che soddisfano il proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili e non producono emissioni di gas serra legate ai combustibili fossili", conclude