INAIL, Gennaio-Aprile 2025: andamento degli infortuni e delle malattie professionali

(Teleborsa) - Complessivamente,rispetto allo stesso periodo del 2024. I casi mortali sono saliti da 268 a 291 (+8,6%). Secondo i dati provvisori pubblicati dall’istituto, nel primo quadrimestre del 2025 si registra una l. L’analisi distingue le modalità di accadimento, in occasione di lavoro, in itinere e tra gli studenti, e offre un primo quadro dell’andamento nazionale del fenomeno.Nei primi quattro mesi del 2025, leRapportando il numero degli infortuni agli occupati (dati Istat),, passando da 630 a 539 casi ogni 100mila lavoratori.Sul piano territoriale, si rilevano cali nel Nord-Ovest e al Sud, con aumenti nelle Isole e al Centro. La flessione è legata alla componente maschile (-3,1%), mentre gli infortuni tra le lavoratrici sono aumentati (+1,3%). Le denunce sono diminuite tra i lavoratori italiani (-2,6%) e cresciute tra gli stranieri (+1,4%).LeL’incidenza dei decessi per 100mila occupati è passata da 0,88 nel 2019 a 0,86 nel 2025. L’aumento ha riguardato soprattutto l’Industria e i servizi, mentre sono diminuiti i casi in Agricoltura e nel Conto Stato.Gli infortuni nel tragitto casa-lavoro sono statima con un incremento significativo dei casi mortali: 79 decessi (+29,5% rispetto ai 61 del 2024). L’incremento ha riguardato sia uomini che donne, e sia italiani che stranieri.A livello territoriale, crescono le denunce nel Sud e nel Nord-Ovest, mentre calano nel Centro, nel Nord-Est e nelle Isole. Le fasce d’età più colpite restano i 25-59enni, mentre tra gli over 60 si registra un aumento.Le denunce di infortunio tra gli studenti sonoDi queste, 770 sono relative ai percorsi PCTO, in calo del 13% rispetto al 2024. La Lombardia guida la classifica regionale per numero di denunce, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.. Il 75% delle denunce riguarda studenti under 15 e il 95% proviene da scuole statali.Nel primo quadrimestre del 2025 sono state presentate 33.136 denunce di malattia professionale, in aumento del 9,4% rispetto al 2024. L’aumento riguarda sia, ed è generalizzato su quasi tutto il territorio, ad eccezione delle Isole (-6,8%). Il dato è in crescita per entrambi i generi: +9,2% tra gli uomini, +9,9% tra le donne. Le patologie più frequentemente denunciate sono quelle del sistema muscolo-scheletrico, del sistema nervoso e dell’orecchio.