Istat: prime stime sulle percorrenze annue dei veicoli in Italia

(Teleborsa) - Per la prima volta, l’, suddivisi per tipologia, età, alimentazione, classe di emissione e localizzazione geografica. Il nuovo indicatore, sviluppato integrando diversi archivi amministrativi secondo la metodologia descritta nella Nota metodologica, consente di misurare l’intensità d’uso dei veicoli. Questi dati rappresentano una base informativa preziosa per elaborare ulteriori analisi su consumo energetico e impatto ambientale del traffico stradale.Nel 2021,, che complessivamente hanno percorso quasi 420 miliardi di chilometri,Il focus dell’Istat include anche un approfondimento sul rapporto tra il parco veicolare complessivo e quello effettivamente in circolazione.La maggior parte dei veicoli circolanti,Seguono, con quote minori, motocicli e quadricicli (10,5%) e veicoli commerciali leggeri (7,5%).Analizzando le percorrenze medie annue,Gli autobus e i veicoli commerciali pesanti risultano i più utilizzati: in media,. Al contrario,mentre i veicoli commerciali leggeri non raggiungono i 15.000.Un altro dato rilevante riguarda la relazione tra età del veicolo e chilometri percorsi:(quindi con un’età compresa tra i due e i quattro anni) hanno percorso in media 13.482 chilometri, mentre le percorrenze diminuiscono progressivamente all’aumentare dell’età del veicolo.Per quanto riguarda le alimentazioni,, oltre 15 milioni a gasolio e 2,4 milioni a Gpl. Le auto ibride elettriche superano appena il milione di unità, mentre. Interessante notare che i veicoli alimentati con tecnologie a minore impatto ambientale, come quelli elettrici o ibridi, presentano percorrenze medie più elevate rispetto alle altre alimentazioni.Dal punto di vista territoriale, le percorrenze medie più alte si registrano in Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Umbria. Al contrario, scendono sotto la soglia dei 10.000 chilometri annui in Basilicata, Piemonte, Calabria, Sicilia e Liguria. Infine,, essendo classificato almeno Euro 4. Solo il 3,5% dei veicoli è stato immatricolato prima dell’introduzione della classificazione Euro e meno di 900.000 veicoli sono ancora in categoria Euro 1.