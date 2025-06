Cina, gli effetti della guerra commerciale sull'inflazione che ristagna

(Teleborsa) -, effetto della debolezza dei consumi interni e della guerra commerciale in corso con gli USA, che ha portato ad un blocco dei flussi commerciali.Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato un, in linea con il mese precedente, ma leggermente migliore deldagli analisti. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo mostrano un decremento dello 0,2%, dopo il +0,1% precedente., che hanno mostrato un, più delle attese (-3,1%), a fronte del -2,7% del mese precedente.Sono stati pubblicati oggi anche i dati relativi al, che frena bruscamente. Lehanno evidenziato su base annuale un, inferiore al 5% atteso e ben al di sotto dell'8,1% precedente. Lesonocontro il -0,9% atteso ed il -0,2% del mese precedente. Il saldo della bilancia commerciale cinese (in dololari) si è attestato a 103,22 miliardi, leggermente sopra i 101,1 miliardi attesi ed i 96,18 miliardi del mese precedente.