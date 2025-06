Piazza Affari chiude in rosso con il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo aver esteso le perdite nel corso del pomeriggio,. Sul mercato USA, scambi ancora al rialzo per l'S&P-500.A penalizzate i mercati del Vecchio Continente ha concorso la cautela in vista dela Londra: Le delegazioni disembrano vicinissime ad un accordo sulle materie prime critiche, ma la cautela ha preso il sopravvento.Piazza Affari non è riuscita neanche a beneficiare del, che ha registrato un incremento tendenziale dell'1% a maggio (+0,3% rispetto al mese precedente).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.321,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,81%), raggiunge 65,82 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +88 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,38%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,29%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 42.692 punti. Sulla parità il(-0,04%); in frazionale progresso il(+0,3%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,97%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,11%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,41%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,39%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,30%.scende del 3,43%.Calo deciso per, che segna un -3,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Tra i(+4,10%),(+4,04%),(+3,23%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,59%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,50%.