UPB: per Italia prospettiva crescita moderata "non è ineluttabile"

(Teleborsa) - Presentato oggi in Senato il(UPB) che ogni anno illustra tendenze recenti e prospettive dell’economia italiana e della finanza pubblica, anche in relazione al contesto internazionale, e aggiunge alcuni approfondimenti tematici. La Presidente dell’UPBseguita daglie dall’intervento conclusivo delIn particolare, nella Relazione, Cha sottolineato comeAllo sviluppo dell’attività economica possono contribuire una più decisa attuazione delle riforme e degli investimentiun ulteriore impulso potrebbe derivare dalse continueranno ad aumentare i tassi di partecipazione e verrà rafforzata la capacità di attrarre lavoratori qualificati. La linea di prudenza e responsabilità sulla finanza pubblica ha dato i suoi risultati e gli andamenti dei conti sono apprezzabili anche alla luce del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale, ma deve essere mantenuta con impegno e costanza per tenere alta la fiducia dei mercati, delle famiglie e delle imprese. Occorrono capacità di visione e trasparenza – ha aggiunto la Presidente -Ilsottolinea Cavallari -ha dimezzato le previsioni di crescita per l’anno in corso e rivisto marginalmente al ribasso quelle per il 2026. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall’UPB lungo l’intero orizzonte di previsione. Per ileffettuate in aprile dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’UPB hanno anticipato quelle più recenti dell’Istat e dell’OCSE.L'UpB, infatti, segnala come il contesto internazionale già fragileLe stime dell’impatto economico delle nuove barriere commerciali indicano effetti avversi, notevolmente differenziati tra paesi e settori, ma la loro quantificazione è soggetta a margini di aleatorietà, legati alle reazioni degli attori coinvolti. Molto dipenderà dalla durata dei dazi, dalle ritorsioni di altri paesi e dalle reazioni di mercati, imprese, famiglie e, non secondariamente, delle banche centrali.Secondo le stime dell’UPB il’attività estrattiva e la produzione di autoveicoli, con perdite occupazionali più significative nei comparti della fabbricazione dei prodotti in metallo, di macchinari e nel settore tessile. L’attività estrattiva segnerebbe una forte perdita di valore aggiunto, in quanto è fortemente interconnessa con le diverse attività manifatturiere; effetti rilevanti, sebbene indiretti, riguarderebbero alcuni comparti dei servizi come le attività professionali (studi di architettura, ingegneria, legali, contabilità e gestione), la pubblicità e i servizi di ricerca e fornitura del personale.Gli scenari elaborati dall’UPB. L’eventuale differimento di una quota della spesa del PNRR al 2027 porta alcune variazioni sulla crescita, in particolare nel 2026-27, che comunque risulta invariata nella media dell’intero periodo 2025-28.L'UpB rileva che nel 2e migliore rispetto alle attese grazie a maggiori entrate. Il calo rispetto al 7,2 per cento dell’anno precedente è dovuto soprattutto ai minori effetti del Superbonus; è tornato positivo dopo quattro anni, allo 0,4 per cento del PIL, il saldo primario. La spesa primaria, la componente principale dell’indicatore della spesa netta previsto dalla nuova governance della UE, ha registrato una riduzione del 4,6 per cento, in linea con gli obiettivi presentati nel PSB 2025-29 e confermati nel DPB. La pressione fiscale è aumentata di 1,2 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 42,6 per cento del PIL, e la spesa per interessi è salita dal 3,7 al 3,9 per cento del PIL per effetto dell’aumento dei tassi di interesse degli anni passati. Il rapporto tra il debito e il PIL ha interrotto la discesa del triennio precedente ed è tornato a crescere, raggiungendo il 135,3 per cento, prevalentemente per i crescenti impatti di cassa dei crediti fiscali edilizi maturati negli anni passati.approvata alla fine dello scorso anno "ha utilizzato quasi integralmente gli spazi di bilancio disponibili. A meno di miglioramenti della dinamica della spesa netta, eventuali nuovi interventi dovranno, quindi, trovare copertura attraverso aumenti di entrate o riduzioni di spese strutturali".Della manovra - si legge nel Rapporto -– attraverso l’introduzione di un bonus e di detrazioni specifiche per il lavoro dipendente – e l’accorpamento delle aliquote dell’Irpef disposto per il solo 2024. Si tratta di modifiche che, da un lato, danno maggiore stabilità al sistema ma, dall’altro, aumentano la sensibilità dell’imposta personale sul reddito all’inflazione, soprattutto per i lavoratori dipendenti. In base a stime ottenute con il modello di microsimulazione dell’UPB, nel passaggio dal regime 2022 a quello 2025, il maggiore prelievo da drenaggio fiscale associato a 2 punti percentuali di inflazione è più alto di circa 370 milioni (+13 per cento). L’intensificazione del drenaggio fiscale è concentrata sui lavoratori dipendenti anche se in misura differenziata: la variazione percentuale dell’imposta dovuta a tale fenomeno passa dal 3,2 al 5,5 per cento per gli operai e dall’1,7 al 2,3 per cento per gli impiegati. In un contesto in cui la dinamica retributiva è già risultata insufficiente a compensare l’inflazione, l’intensificazione del prelievo fiscale derivante dall’interazione tra quest’ultima e la progressività dell’imposta rischia di erodere in misura considerevole gli incrementi nominali delle retribuzioni, con potenziali ricadute negative sui consumi e sulla domanda interna. In assenza di un’indicizzazione dei parametri,Nel suo “pacchetto di primavera” di questo mese, la Commissione ha invitato il nostro Paese a rafforzare la spesa complessiva per la difesa in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di marzo. Secondo la classificazione COFOG, nel 2023 l’Italia ha destinato alla funzione difesa 25,6 miliardi, pari all’1,2 per centodel PIL, appena al di sotto della media europea (1,3). Adottando la più ampia metodologia NATO di contabilizzazione delle spese per difesa, in base alle stime preliminari per il 2024 la spesa italiana è stata pari all’1,5 per cento del PIL (a fronte di un valore superiore al 2 per cento di Francia e Germania, e di oltre il 3 per cento diLa legge di bilancio per il 2025el DFP viene evidenziato lo stanziamento di 35 miliardi destinato agli investimenti nel settore della difesa tra il 2025 e il 2039, di cui circa 22,5 destinati direttamente al Ministero della Difesa. Visto l’alto livello del rapporto tra debito e PIL e la necessità di rispettare il quadro di regole della UE,il rischio di non realizzare interamente la spesaIn base alle stime dell'UPB, "il differimento di una quota della spesa del PNRR al 2027 produce un calo di tre decimi di punto sulla crescita del PIL nel 2026, un balzo nel 2027 di otto decimi e una nuova riduzione nel 2028". In ogni caso "la somma degli scarti dalla previsione di base e' sostanzialmente nulla sull'intero periodo, quindi la crescita cumulata nel 2028 e' uguale a quella della simulazione di base, che considera la conclusione del PNRR l'anno prossimo"