Urso al MIMIT per il Rapporto OPTIME 2025: l’elettronica sotto assedio tra frodi digitali e concorrenza sleale

(Teleborsa) - È stato presentato oggi alilsettima edizione dell’analisi annuale dell’. Il documento offre una fotografia aggiornata di un comparto chiave per l’economia italiana, sempre più esposto alle pressioni derivanti da un contesto internazionale instabile e dalla crescita di forme di commercio digitale non regolamentato.L’evento ha registrato una forte partecipazione, con la presenza del, parlamentari italiani ed europei e rappresentanti delle principali associazioni di settore. Tra gli intervenuti: Andrea Scozzoli (AIRES), Stefano Pasini (APPLiA Italia), Federico Bagnoli Rossi (FAPAV), Dario Bossi (ANCra Confcommercio), Stefano Luppi (Tivù) e i parlamentari Silvia Fregolent, Maurizio Gasparri e Salvatore De Meo, eurodeputato e presidente della Delegazione UE per i rapporti con la NATO. La giornalista Simona Branchetti (Tg5) ha moderato i lavori.Secondo i, il settore dell’elettronica in Italia ha chiuso il 2024 con 18,8 miliardi di euro di fatturato, registrando una lieve flessione (-0,4%) rispetto al 2023, ma mantenendo un trend positivo sul medio periodo con un incremento del +13,8% rispetto al 2019.Il comparto, essenziale sia per i consumi delle famiglie che per gli investimenti delle imprese, è però sempre più minacciato da concorrenza sleale e illegalità diffuse. Il rapporto lancia un allarme sulle piattaforme extra-UE comeaccusate di invadere il mercato europeo eludendo oneri doganali, IVA e obblighi di conformità (come la marcatura CE o le etichette energetiche), sfruttando il regimeUn’altra minaccia crescente è rappresentata dal social commerce informale, dove profili privati vendono prodotti senza tracciabilità, in violazione di normative fiscali e di sicurezza. Il fenomeno delle "" – pacchi a sorpresa venduti online – è anch’esso sotto osservazione per il suo legame con dinamiche da gioco d’azzardo, che colpiscono soprattutto i più giovani.Il rapporto evidenzia inoltre l’impiego sempre più sofisticato dell’Il settore continua a essere penalizzato da pratiche di evasione come il mancato versamento degli eco-contributi RAEE, la vendita di dispositivi non certificati e installazioni abusive che mettono a rischio la sicurezza pubblica e l’ambiente."È stata una giornata straordinaria e importantissima per il nostro settore. Osservando la solidità delle imprese che lo animano (non solo italiane ed europee ma anche nate altri continenti che però hanno scelto i nostri territori per una seria e stabile presenza multinazionale), le competenze che in esse trovano la propria espressione, il ruolo ormai essenziale dei prodotti innovativi che arrivano alle persone tramite noi, ci si deve sentire assolutamente coinvolti in impegno motivazionale che va al di là della semplice diligenza manageriale o imprenditoriale. Tutto questo vale a maggior ragione se pensiamo a tutti gli ambiti in cui i prodotti elettronici e tecnologici sono divenuti strumenti insostituibili: casa, scuola, sanità, turismo, ma anche assistenza, socialità e inclusione.Ci conforta la vicinanza delle Istituzioni e il fatto di poter presentare il Rapporto Optime 2025 all’interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro, di numerosi parlamentari e autorità delle Forze dell’Ordine, è per noiresterà un pilastro fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale, e al tempo stesso della società.Le associazioni di categoria, gli enti, le istituzioni – italiane ed europee - devono parlarsi di più, fidarsi di più le une delle altre, per affrontare con le massime competenze e con gli adeguati poteri di intervento tutti i fenomeni assolutamente allarmanti che abbiamo illustrato nelle loro modalità esecutive e negli effetti dannosi che possono generare. Noi, anche con questa edizione 2025 del Rapporto Optime, pensiamo di avere iniziato a fare la nostra parte. E siamo fiduciosi nel fatto che non rimarremo inascoltati", commentaNel corso dell’evento è stata annunciata anche la nuova campagna di OPTIME "", pensata per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce che attraversano oggi il mondo dell’elettronica di consumo: dalle frodi ambientali ai rischi digitali, fino alle trappole nascoste del commercio social.Un passo ulteriore nella direzione della tutela consapevole dei consumatori e della costruzione di un mercato più sano, trasparente e competitivo.