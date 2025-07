Digital Asset, settimana da record con 4,39 miliardi di afflussi

(Teleborsa) - Il mercato deglichiude quella che è stata definita la "Crypto Week" con, sulla scia dell'approvazione della nuova regolamentazione sulle stablecoin approvata dalla Camera USA. In base agli ultimi dati raccolti da ila principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, si sono registrati maggioriuna cifra mai rilevata a livello mondiale che supera il precedente record di 4,27 miliardi raggiunto dopo le elezioni statunitensinel dicembre 2024.La settimana appena trascorsa è stata la, per un totaledi dollari, mentre le(AuM) hanno raggiunto un nuovo massimo storico diAnche il volume settimanale diha toccato livelli record sul piano globale, arrivando a, trainato da volumi elevati sia inche inA livello geografico, i flussi sono stati fortemente, che hanno rappresentato 4,36 miliardi degli afflussi totali. Anche lahanno registrato afflussi positivi rispettivamente di 47,3, 14,1 e 17,3 milioni didollari. Il Brasile e la Germania hanno invece registrato lievi deflussi, pari rispettivamente a 28,1 e 15,5 milioni.è stato ilo, attirando afflussi record pari a, quasi il doppio rispetto al precedente massimo di 1,2 miliardi. Le ultime 13 settimane di afflussi rappresentano ora ilin Ethereum, con gli afflussi 2025 che – alla data - hanno già superato il totale annuale del 2024, attestandosi a 6,2 miliardi.ha registratodi dollari, in calo rispetto ai 2,7 miliardi della settimana precedente, mentre i volumi di scambio degli ETP hanno rappresentato il 55% del volume totale degli scambi su Bitcoin.si sono distinti per afflussi rispettivamente pari a 39, 36 e 9,3 milioni di dollari.