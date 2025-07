Asset digitali, continua la corsa di Ethereum

(Teleborsa) - Rallentano, cambiano composizione ma non si fermano gli investimenti negli, che la scorsa settimana hanno registratodi dollari, chiudendo la quindicesima ottava in positivo. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, che quantifica gli afflussi, ben oltre 7,6 miliardi raccolti nel dicembre 2024 a valle delle elezioni negli Stati Uniti.A livello geografico, l’andamento è stato composito:hanno registrato forti afflussi, rispettivamente di 2 miliardi e 70 milioni di dollari, che hanno compensato i deflussi registrati, invece, in(-23,2 milioni),(-84,3 milioni) e(-160 milioni).guidando a sorpresa i flussi settimanali, coned archiviando la suaseconda settimana migliore di sempre. Il dato da inizio anno (YTD) ha raggiunto i 7,79 miliardi, cifra che supera il totale dell’intero 2024., al contrario,per un totale di 175 milioni di dollari, in netto contrasto con l’andamento più generale delle altcoin. Questo ha alimentato il dibattito sull’inizio di una. Sebbene il quadro resti incerto,alcuni segnali ci sono:hanno attirato afflussi significativi, rispettivamente di 311 milioni e 189 milioni, mentre ancheha visto afflussi, seppur più moderati, per 8 milioni.Al di fuori di questi nomi, i flussi si sono rapidamente attenuati; inoltre, alcune altcoin hanno registrato deflussi, tra cui(-1,2 milioni) e Bitcoin Cash (-660.000).Questi afflussi verso le altcoin sembrano essere motivati più dalle aspettative legate al possibileche da un entusiasmo diffuso e strutturale per l’intero segmento. In altre parole, nonostante alcuni segnali positivi, è ancora presto perparlare di una vera e propria “altcoin season” in grado di ridefinire i rapporti di forza rispetto a Bitcoin.