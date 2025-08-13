ETF, crescita record nella prima metà dell'anno. Più operatori europei lanciano ETF attivi

State Street

(Teleborsa) - Gli Exchange Traded Fund (ETF) continuano a alimentare i mercati finanziari a livello globale, con, con un aumento del 25% rispetto alla metà del 2024, che a sua volta ha stabilito un nuovo benchmark per i più alti afflussi di ETF mai registrati (1,9 trilioni di dollari USA). È quanto emerge dal "Global ETF Megatrends Midyear Review" di, il principale fornitore di servizi per ETF al mondo.Sul fronte dell'espansione globale e dell'innovazione, il report evidenzia che nel 2025 sono stati. Di questi, 34 sono clienti di State Street e quattro "early adopter" pianificati hanno richiesto la creazione di team di lancio.In, le classi azionarie stanno guadagnando terreno, conche ha lanciato una tranche di prodotti quotati/non quotati. State Street sta supportando attivamente i lanci di cinque clienti con diverse share class in Europa, così come di diversi asset manager in Australia. Nella regione, Taiwan ha visto il lancio del suo primo ETF attivo da parte di, seguito rapidamente da diversi altri gestori patrimoniali, e attualmente State Street sta collaborando con diversi gestori patrimoniali per lanciare ETF attivi anche lì.Ladegli asset digitali nel 2025 è stata l'di. Ora il più grande ETF sulle criptovalute, IBIT ha raggiunto la cifra record di 75 miliardi di dollari in asset (di cui 52 miliardi di dollari provenienti da afflussi netti in meno di un anno), espandendo le sue aspirazioni Bitcoin per quest'anno a Canada ed Europa. Tuttavia, il Canada è stato il vero pioniere dell'espansione degli asset in valuta digitale in Nord America con il lancio su Solana e XRP quest'anno. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 40 richieste di approvazione per una serie di nonapproved coin, tuttavia, ad oggiIla livello globale. Un indicatore del mercato retail negli Stati Uniti è l'utilizzo di ETF a basso costo rispetto ai loro omologhi con commissioni più elevate utilizzati da trader e investitori istituzionali tattici. Dei quattro ETF che replicano l'indice S&P 500, i tre più economici (SPLG, IVV, VOO) hanno registrato afflussi netti per 82 miliardi di dollari, mentre la versione più costosa (SPY) ha registrato deflussi per 27 miliardi di dollari.In, gli emittenti di ETF stanno, poiché i giovani investitori stanno adottando il wrapper di investimento ETF come strumento di accumulo di ricchezza. Inoltre, società come, GSAM,, SSIM esono entrate o hanno annunciato l'ingresso nel mercato attivo degli ETF in Europa nella prima metà del 2025.Scendendo nei dettagli, il report evidenzia che il(con una crescita del 19,5%). Al ritmo attuale, gli asset supereranno i 2,8 trilioni di dollari. I nuovi lanci sono a quota 198, leggermente al di sotto del ritmo di 400 per l'anno stimato da State Street a inizio 2025. I lanci di ETF attivi sono attualmente alla pari con i lanci di ETF azionari passivi per la percentuale più alta.In merito alla previsione che in Europa si assisterà ado passeranno da ETF passivi ad attivi, State Street ha detto che si è già avverata, citando come società: Amerant, Eldridge, Eurizon, Fineco, GSAM, iM Global, Jupiter, Leo Wealth, Tidal Investments, UBS, Ultramarin.