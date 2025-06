Medio oriente, K.Roberts (Heritage Foundation): Trump sta ripristinando pace tramite forza

(Teleborsa) - "Non c'èsenza gli. Questo non è un vanto, è un fatto geopolitico. Ma se la Nato deve sopravvivere e prosperare in una nuova era di competizione tra grandi potenze, i leader europei devono iniziare ad agire come partner, non come dipendenti. La difesa non è un lusso. È una necessità. Per troppo tempo il contribuente degli Stati Uniti ha sostenuto un onere insostenibile mentre nazioni come la Spagna riescono a malapena a spendere l'uno per cento del Pil sulla difesa. È inaccettabile. Se l'vuole essere presa sul serio - dall'America e dai suoi avversari - deve iniziare a investire seriamente nella propria difesa. Non sto parlando di raggiungere appena il 2 per cento. Sto parlando di impegni reali, il 5 per cento del Pil o più. È tempo di una rivoluzione nell' Alleanza transatlantica. La forza americana resterà essenziale, ma America First significa esigere responsabilità e reciprocità dai nostri alleati. La Nato può funzionare, ma solo se tutti fanno la loro parte". È uno dei passaggi più significativi dell'intervista apresidente della, la fondazione più grande al mondo vicina aiIntervista che sarà pubblicata nel prossimo numero del quadrimestrale Start Magazine dal titolo “La partita del nuovo ordine mondiale”, che uscirà a luglio, ed è dedicato al ritorno delle grandi potenze sulla scena geopolitica mondiale."Glidella Nato devono svegliarsi e mostrare un po' di vera forza d'animo. Questo non è il momento per la compiacenza o la riappacificazione. Laè una seria minaccia, ma laè l'avversario che definirà il XXI secolo. La sfida è chiara: i nostri alleati europei non possono permettersi di prendersi una vacanza dalla storia. Troppe nazioni europee stanno chiudendo un occhio sulla crescente influenza di Pechino o, peggio ancora, aprono le porte alla Cina in cambio di guadagni commerciali a breve termine. Questo è autodistruttivo. Di fronte a una Cina sempre più aggressiva, l'alleanza transatlantica deve essere forte, unita e avere una visione chiara. L'Europa deve capire che la minaccia rappresentata da Pechino è reale quanto quella di Mosca e non possiamo permetterci di ignorarla. È tempo di smettere di fingere che gli interessi commerciali con la Cina superino la sicurezza strategica a lungo termine dell'Occidente. Solo allora potremo garantire che l'Alleanza atlantica rimanga una potenza per la libertà e la prosperità".SulRoberts dà una sua lettura di quanto sta accadendo e potrebbe ancora succedere: "Daall', il Medio Oriente è sull'orlo di un caos che potrebbe produrre nuove ondate di terrorismo, destabilizzare la regione e minacciare la sicurezza americana. Tuttavia, agendo in modo prudente ma decisivo gli USA hanno l'opportunità di confrontarsi con i nostri nemici nella regione ed evitare un conflitto più ampio, che sarebbe costoso per tutte le parti. I nostri nemici sono incoraggiati dalla debolezza, specialmente la debolezza che hanno visto nell'amministrazione Biden. Il presidente Trump sta ripristinando la pace attraverso la forza", conclude Roberts.