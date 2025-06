Gallerie d'Italia celebra i Beatles nel 60° del concerto in Italia

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico nel suo museo delle Gallerie d'Italia – Milano dal 24 giugno al 7 settembre 2025 la mostra fotografica "", che racconta il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie dell'agenzia "Publifoto", una delle più importanti e celebriitaliane del XX secolo, fondata a Milano nel 1937 ed attiva fino al 1997.La mostra, realizzata in occasione del, è curata da Barbara Costa, Responsabile dell'Archivio Storico Intesa Sanpaolo, ed esibisce le riproduzioni di, selezionate tra le oltre 500 presenti in archivio, in grado di raccontare loche itennero il 24 giugno 1965 al velodromo Vigorelli di Milano.Molte fotografie ritraggono i fans, cogliendo l'essenza della "" arrivata anche in Italia, seppure in modo più tiepido rispetto ad altri paesi. In occasione della mostra,, digitalizzate, catalogate e aperteallaa cura dell'Archivio Storico Intesa Sanpaolo.Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, afferma: "Publifoto è un giacimento straordinario di immagini che racconta la storia del Paese anche nei suoi, come accade nelle travolgenti fotografie che catturano i Beatles accolti in Italia, esattamente 60 anni fa, da una folla elettrizzata.e, in questa occasione,di Piazza Scala, l'Archivio è per noi un, condiviso e sempre attuale che non smette di parlarci, di sorprendere e di incuriosire."Barbara Costa, in veste di curatrice della mostra, ha invece dichiarato: "invito i visitatori a soffermarsi soprattutto sulle foto che documentano ilche ha rappresentato questo evento, e che i giornali dell'epoca, che abbiamo utilizzato per costruire questa mostra, hanno ripreso nelle sue molteplici sfaccettature parlando soprattutto dei giovani; gli stessi giovani, così diversi dai loro genitori, che troveremo dopo qualche anno nelle manifestazioni contro il vietnam, all'interno del '68 e per tutte le contestazioni degli anni '70. Questi giovani avevano capito che, a differenza dei loro genitori, potevano essere protagonisti del loro futuro".Molte delle fotografie in mostra infatti rivelano una storia che i giornali dell'epoca non avevano colto:come soggetto a sé stante, in grado dida quello dei suoi genitori, uomini e donne che avevano conosciuto la mancanza della libertà e la guerra. Queste ragazze e questi ragazzi erano nati sulle macerie dell'a e, anche per questo, erano portatori di valori, comportamenti, costumi molto diversi da quelli della generazione precedente: non più miniature dei loro genitori (in modo particolare le ragazze), ma un, potente volano di consumi e potenziale motore dello sviluppo economico e sociale.L', acquistato nel 2015 da Intesa Sanpaolo per valorizzarlo in quanto bene culturale nazionale, si conferma una fonte preziosa per r. La sede museale di Gallerie d'Italia di Milano, insieme a quelle di Torino, Napoli e Vicenza, è parte del progetto di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d'Italia.