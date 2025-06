Un bambino su due consuma frequentemente snack e cibi pronti: allarme Fondazione Aletheia

(Teleborsa) - In Italia oltre la metà dei bambini consuma regolarmente snack dolci, salati e bibite zuccherate. Frutta e verdura invece sono assenti dalla dieta giornaliera in un quarto dei ragazzi. È la fotografia scattata dal rapporto ‘Cibo e Bambini’ presentato dalla Fondazione Aletheia, che analizza le abitudini alimentari delle nuove generazioni in Italia e nel mondo, mettendo in luce i crescenti rischi legati al consumo di cibi ultra-formulati, sempre più presenti nella dieta dei più giovani.“La scuola è un luogo fondamentale in cui diffondere comportamenti alimentari corretti, ridurre le disuguaglianze e arginare abitudini scorrette. -ha sottolineato Riccardo Fargione, Direttore della Fondazione Aletheia - Studi internazionali dimostrano che ogni dollaro investito in mense scolastiche nei Paesi a medio e basso reddito genera un ritorno economico e sociale 17 volte superiore. Questo dimostra quanto tali investimenti possano rappresentare una leva efficace anche per i sistemi sanitari dei Paesi sviluppati, come l’Italia, che devono far fronte all’aumento delle patologie croniche tra i giovani dovute ad alimentazioni sbagliate che costano al nostro Paese 12 miliardi l’anno”.Bevande gassate ed energizzanti, snack confezionati, biscotti industriali e piatti pronti da riscaldare. Si tratta di prodotti confezionati, ad alta densità calorica e poveri di nutrienti, cibi e bevande ricchi di additivi chimici, con bassa qualità nutrizionale ma alta palatabilità. Questi sono gli alimenti ultra-formulati entrati ormai stabilmente nelle abitudini quotidiane di milioni di bambini.Secondo Stefano Lucchini, Presidente Fondazione Aletheia, intervenuto durante l’incontro che si è tenuto a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, “bambini e adolescenti sono il nostro futuro: iniziative come questa rappresentano le fondamenta per accompagnarli verso scelte consapevoli. Una corretta alimentazione, appresa fin dall’infanzia, significa trasferire buone abitudini per tutta la vita. Altrimenti, rischiamo di formare non cittadini consapevoli, ma futuri pazienti”.Il consumo abituale di questi alimenti è associato a un aumento del rischio di obesità, diabete, patologie cardiovascolari, disturbi del comportamento e, secondo studi recenti, anche a una maggiore incidenza di allergie. Secondo lo studio, in Italia, il 9,6% dei bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni versa in condizione di obesità, mentre il 27,3% risulta in sovrappeso. Il nostro Paese si colloca al 21° posto in Europa per obesità infantile e al 35° per sovrappeso.Parallelamente, nel 2023 le vendite mondiali di alimenti ultra-formulati hanno superato i 2 mila miliardi di dollari, con una spesa complessiva in Europa pari a 310 miliardi di euro, in crescita del 29% rispetto al 2019. In media, ogni cittadino europeo ha speso 690 euro in questi prodotti. I livelli più alti si registrano nei Paesi nordici, come Finlandia (1.357€ pro capite) e Irlanda (1.283€). Nei Paesi mediterranei, come Italia (580€) e Grecia (386€), le cifre restano sensibilmente più contenute, così come nei Paesi dell’Est, ad esempio in Romania (387€).Quanto ai consumi, la Svezia è il Paese europeo con la quota più elevata di calorie giornaliere derivanti da cibi ultra-formulati (42,4%). L’Italia registra invece uno dei valori più bassi, con il 13,4%, a fronte di una media europea del 27%. A livello globale, il trend è in forte crescita, soprattutto negli Stati Uniti, dove fino al 60% delle calorie giornaliere proviene da questi alimenti, con punte che raggiungono il 70% tra bambini e adolescenti.Questi dati evidenziano la diffusione di abitudini alimentari rischiose con impatti crescenti sulla salute delle nuove generazioni. Investire nella prevenzione diventa quindi cruciale. In questo senso, le mense scolastiche rappresentano il primo presidio pubblico per promuovere stili di vita sani, perché circa il 41% dei bambini iscritti alla scuola primaria in Europa ha accesso quotidiano a un pasto scolastico gratuito o sovvenzionato, percentuale che sale al 61% nei Paesi ad alto reddito. Gli investimenti pubblici in programmi di alimentazione scolastica a livello mondiale hanno raggiunto nel 2023 i 48 miliardi di dollari, con un aumento di 5 miliardi rispetto al 2020. Solo nell’Unione Europea, la spesa supera i 12 miliardi di euro all’anno, interessando oltre 25 milioni di bambini e adolescenti.