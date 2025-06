Artes et Iubilaeum: investire in cultura, periferia e rigenerazione socio-economica

(Teleborsa) -, con un investimento complessivo dico-finanziati dall’UE tramite il PNRR, ha lanciato nei mesi scorsi l’avviso pubblicoper il Giubileo 2025 con l'obiettivo di trasformare radicalmente il volto culturale e sociale delle periferie romane.Il bando non si limita a finanziare attività artistiche: è concepito come un volano per la rigenerazione urbana, sociale ed economica deie l’idea di fondo consiste nelattraverso processi creativi, performance pubbliche e pratiche di cittadinanza culturale. Non è, dunque, solo un investimento in arte, ma una strategia di sviluppo che mira ae promuovere nuove forme diIl successo dell’iniziativa ha superato le aspettative: su 795 proposte presentate da enti e associazioni del territorio, ben 648 sono risultate ammissibili. «Gli obiettivi di questo bando erano principalmente quelli di diffondere iniziative culturali soprattutto nei quartieri distanti dal centro, nelle borgate e nei rioni - ha dichiarato, subito dopo il lancio del bando,-, per sostenerne l’economia, dare spazio e voce alla creatività delle generazioni più giovani e stimolare la partecipazione dei residenti. Siamo felici che a partire dalle prossime settimane la città sarà un palcoscenico ampio e diffuso per i cittadini e le cittadine di tutta Roma».Artes et Iubilaeum ha certamente rappresentato una delle rare occasioni in cui la, spesso relegata a capitolo residuale della spesa pubblica, diventae tra i progetti selezionati, uno in particolare si prepara a incarnare pienamente lo spirito del bando: Dal mare fino al mare – A Mari Usque ad Mare, ideato e realizzato dalla compagniaImportante la progettualità che prende vita nel territorio dele abbraccia luoghi simbolici del mare di Roma come: l’iniziativa culturale, infatti, vuole distinguersi per un approccio fortemente, capace di intrecciare linguaggi artistici e narrativi attraversotra i paesaggi naturali e archeologici del litorale romano.In sei mesi saranno realizzati(su prenotazione) divisi in, pensati per raccontare oltredel litorale romano e ci sarà la possibilità di visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico: parliamo di tesori nascosti come lae due autentici gioielli dell’archeologia romana: la, esempi unici di edilizia popolare e arte pittorica del II secolo d.C.L’esperienza proposta da, insieme a quella degli altri soggetti selezionati dal bando, si candida a confermare quanto le, ma spazi vivi, ricchi di senso e meritevoli di essere ascoltati, valorizzati, rigenerati, partecipati attivamente.