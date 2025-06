Ugdcec, Piccirillo: "Come orientarsi con la nuova dichiarazione dei redditi"

(Teleborsa) - "È un periodo di intenso lavoro per i giovani commercialisti napoletani, alle prese con scadenze fondamentali: dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi, al pagamento del saldo delle imposte 2024 e dell'acconto per il 2025. Anche quest'anno, infatti, sono arrivate numerose novità nel quadro normativo e nella compilazione dei modelli dichiarativi. Tra queste, spiccano le agevolazioni previste per il 2025 su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d'imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per i lavori di recupero edilizio". Lo affermaall', in occasione dell'approvazione del bilancio 2025, che si è svolta nella sala conferenze dell'Hotel Mediterraneo."In particolare – ha aggiunto–, è importante concentrarsi su tre macroaree: oneri e spese detraibili, che vanno inserite nel Quadro E ("Oneri e spese") del modello 730/2025, secondo il riordino operato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207). Si tratta, per esempio, di spese sanitarie, istruzione e certificazioni linguistiche, tutte fruibili con la detrazione Irpef spettante. Oneri e spese deducibili, che riducono il reddito complessivo imponibile, come i contributi previdenziali obbligatori o alcune erogazioni liberali a favore di istituzioni e onlus. Anche in questo caso, la nuova disciplina ha introdotto chiarimenti su limiti e modalità di deduzione. Crediti d'imposta e detrazioni pluriennali sugli immobili, rientrano in questa categoria i benefit legati agli interventi sul patrimonio edilizio: dal sisma bonus al bonus verde, fino agli ecobonus e al superbonus. Per tali spese, sono state definite le aliquote e le finestre temporali di fruizione, rendendo cruciale una corretta pianificazione fiscale per ottimizzare i vantaggi. Per orientarsi tra queste novità – ha concluso Piccirillo –, i professionisti sono chiamati a un aggiornamento costante e a un'analisi dettagliata delle singole casistiche, così da garantire ai contribuenti un servizio puntuale e conforme alla normativa vigente"."La Fondazione, l'Ordine e le sue associazioni – ha sottolineatoguardano al futuro con l'obiettivo di offrire ai giovani un percorso professionale solido e ricco di soddisfazioni, promuovendo il ritorno a questa attività che, grazie alle specializzazioni disponibili nel Sud e nella nostra città, rappresenta un'opportunità straordinaria"."Esiste una rete efficiente a tutela dei giovani commercialisti napoletani, che – ha detto– unisce relazioni e competenze per offrire supporto reciproco e assistenza ai clienti, contribuendo così allo sviluppo del tessuto imprenditoriale cittadino. Si tratta di uno studio associato composto da duecento professionisti under-35, in grado di integrare le proprie specializzazioni in una professione sempre più articolata"."La nostra professione – ha evidenziato– crede nei giovani: puntiamo su di loro per sostenerne la crescita, motivarli e fornire tutti gli strumenti necessari ad affrontare con successo le sfide future".Nel corso dei lavori è statoche ha visto protagonisti la governance della struttura."L'approvazione del bilancio – ha detto– non è soltanto un riepilogo numerico, ma la testimonianza concreta di tutto ciò che abbiamo realizzato in un anno di intensa attività. Il nostro impegno si è concentrato nel supportare i colleghi, offrendo opportunità professionali coerenti con le loro competenze e strumenti per la formazione e il confronto quotidiano, elementi essenziali nel nostro settore. Continueremo a lavorare per garantire che ogni professionista non si senta sommerso dagli impegni, ma possa affrontare il proprio percorso con serenità, grazie ai servizi e alle risorse che mettiamo a disposizione"."L'approvazione del bilancio – ha sottolineato– per noi rappresenta una sorta di 'Capodanno': è il momento in cui facciamo il punto sul lavoro svolto e fissiamo gli obiettivi per il futuro, a partire dalla creazione di una vera rete di professionisti in cui l'unica differenza sia la qualità delle competenze. A tal fine abbiamo istituito una chat con 550 colleghi, che ogni giorno si confrontano, risolvono problemi e generano nuove opportunità di lavoro"."Oltre all'analisi dei numeri, – ha detto– abbiamo passato in rassegna i numerosi eventi che hanno segnato il 2024: dall'aggiornamento professionale offerto da convegni e seminari, alla preparazione dei giovani praticanti per l'esame di Stato, fino alle iniziative di beneficenza che hanno promosso non solo la crescita professionale, ma anche un significativo sviluppo sociale".