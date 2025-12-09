ICOP arriva al 72,6% di Palingeo. Analisti non preoccupati da cash-out aggiuntivo

(Teleborsa) - Dopo aver acquistato 166.500 azioni sul mercato nella seduta di ieri, ICOP
è arrivata a detenere il 72,62% del capitale
sociale di Palingeo
. Gli acquisti sono stati fatti a un prezzo medio di 6,5993 euro, inferiore al nuovo prezzo dell'offerta pubblica di acquisto di 6,61 euro per azione, ufficializzato da ICOP
nonostante non fosse d'accordo con il Panel di Borsa Italiana (che le aveva chiesto di alzarlo da 6,00 a 6,61 euro per azione).
ICOP ha optato per l'adeguamento del prezzo per salvaguardare il buon esito dell'offerta
e agevolare il delisting di Palingeo dall'Euronext Growth Milan. ICOP ha inoltre confermato di aver ricevuto una comunicazione formale dalla francese Independance AM, che intende offrire la sua intera partecipazione, pari all'8,87% del capitale di Palingeo, al corrispettivo rivisto.
Dal punto di vista della valutazione, anche al livello rivisto, Palingeo viene scambiata a multipli modesti rispetto ai competitor del settore, fanno notare gli analisti di Alantra
. L'EV/EBITDA aggiornato per l'esercizio 2024, pari a 3,6x, e l'EV/Ricavi di 0,8x, rimangono al di sotto della mediana dei peer di riferimento, suggerendo una valutazione ancora poco impegnativa rispetto agli operatori quotati del settore
. "Data la valutazione relativa ancora interessante e il limitato impatto incrementale in termini di liquidità, l'operazione continua a sembrare un fattore di accrescimento del valore per ICOP e a supporto del suo piano industriale nel settore delle fondazioni speciali e dell'ingegneria del sottosuolo", si legge in una nota.
Banca Akros stima che l'adeguamento del prezzo dell'OPA implicherebbe un ulteriore esborso fino a circa 1,65 milioni di euro per le azioni di minoranza, oltre a costi netti fino a circa 340 mila euro per la conversione dei warrant. Tuttavia, i costi aggiuntivi sono limitati rispetto alla capitalizzazione
di mercato di ICOP (circa 0,4%) e il multiplo EV/EBITDA implicito dell'operazione aumenterà marginalmente a circa 3,3x dal precedente 3,2x.
Esaminando la decisione del Panel di Borsa, Kepler Cheuvreux aveva notato che tra gli "errori materiali" che ICOP aveva richiesto di correggere
, vi era un errore di calcolo del prezzo medio ponderato a sei mesi delle azioni ICOP (9,48 euro secondo il Panel, 9,22 euro secondo ICOP, quest'ultimo confermato dal calcolo del broker). Inoltre, il Panel ha determinato il prezzo equo calcolando la media semplice del prezzo dell'ultimo giorno precedente l'annuncio dell'M&A e il prezzo medio ponderato del mese precedente e dei due mesi precedenti, escludendo la media a tre e sei mesi. Kepler ricorda che ICOP potrebbe essere parzialmente diluita dalla conversione di warrant di proprietà di azionisti di minoranza, pari a 2,443 milioni e che conferiscono il diritto di conversione in 610.755 nuove azioni Palingeo con un rapporto di 1:4 (FLS Holding ha accettato di non convertire i propri warrant, pari a 2,992 milioni).