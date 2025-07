Dazi, Ue e Usa vicini all'accordo: si stringe sul 10%

(Teleborsa) - Finito (quasi) il tempo dei rinvii - il nove luglioprovano a mettere uno stop, quantomeno provvisorio, alla questione dei. Almeno è l'orientamento emerso negli ultimi giorni tanto che il commissario Ue al Commercio,oggi vola a Washington perAd aspettarlo ci saranno il segretario Usa al Commercio,"Posso solo dirvi che vogliamo ottenere il massimo possibile, qualcosa che sia equo per entrambe le parti, e che possa aiutare le imprese di entrambi i Paesi ad avere maggiore prevedibilità e chiarezza su come pianificare le proprie operazioni", ha spiegato Sefcovic.a controproposta statunitense giunta giovedì scorso, proprio mentre era in corso il Consiglio europeo. E, pur non essendo strutturata in cifre e percentuali, ha dato solidità ad un numero, innanzitutto: il 10% come base dei dazi americani ai prodotti europei sul modello usato da Usa e Gran Bretagna nella loro intesa. Schema che, all'inizio, non piaceva per nulla agli europei. Col tempo però le posizioni si sono smussate, sia nelle cancellerie sia a Palazzo Berlaymont. Il 10%, in questo momento, è ritenuto un compromesso accettabile, se sorretto da adeguate compensazioni.Secondo quanto riferisce Bloomberovvero che Washington si impegni a ridurre le aliquote su settori chiave quali la farmaceutica, l'alcol, i semiconduttori e gli aerei commerciali. I negoziatori blu-stellati puntano anche ad esenzioni per ridurre le tariffe del 25% statunitensi su automobili e componenti di automobilistici, nonché la tariffa del 50% su acciaio e alluminio.Tuttavia, è proprio su tutto quello che c'è attorno adi per sè fragile - potrebbe crollare. Gli Usa, aperti ad esenzioni pro-Ue, al momento sembrano intenzionati a chiedere altre concessioni a Bruxelles puntando, ad esempio,