Saipem e Subsea7 annunciano la firma dell'accordo di fusione

Saipem

Eni

(Teleborsa) -annunciano di aver firmato una valle della firma del Memorandum of Understanding avvenuta il 23 febbraio 2025. La fusione tra Saipem e Subsea7 darà vita ad unLa società risultante dalla fusione saràe avrà ricavi per circa 21 miliardi di euro, EBITDA di oltre 2 miliardi di euro, genererà più di 800 milioni di euro di Free Cash Flow e avrà undi euro. L'elevata complementarità in termini di presenza geografica, competenze e capacità, flotte navali e tecnologie apporterà benefici al portafoglio di clienti globale di Saipem7. Ladi Saipem e Subsea7 si riflette nel portafoglio ordini combinato, in cui nessun paese singolarmente contribuisce per più del 15% del totale.Al perfezionamento della Proposed Combination, glidel capitale sociale di Saipem7.che parteciperanno alla fusione riceverannoper ogni azione Subsea7 detenuta e riceveranno unstraordinario di 450 milioni di euro prima del perfezionamento della Proposed Combination.Si prevede che le, pari a circadi euro su base annua, porteranno a una creazione di valore significativa per gli azionisti di Saipem7.Saipem7 continuerà ad avere lae le sue azioni sarannoIldella Proposed Combination è previsto nella, azionista di riferimento di Subsea7, e, azionisti di riferimento di Saipem, hanno firmato unconfermando l’impegno a votare a favore dell’operazione. In base agli accordi, al fine di garantire una struttura di leadership e governance equilibrata,di Saipem7 sarà designato da Eni e CDP Equity, mentredel Consiglio di Amministrazione di Saipem7 sarà designato da Siem Industries. Al perfezionamento della Proposed Combination,sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Saipem7 esarà nominato Amministratore Delegato.Inoltre,saranno nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato della società che gestirà il business Offshore Engineering & Construction di Saipem7. Tale società, che sarà denominata, opererà con il marchio “Subsea7, a Saipem7 Company", e comprenderà tutte le attività di Subsea7 e le attività Asset Based Services di Saipem (incluse le attività Offshore Wind).Lo statuto di Saipem7 prevederà anche l'adozione del meccanismo del voto maggiorato (due voti per azione), che sarà disponibile, su richiesta, a tutti gli azionisti di Saipem7.