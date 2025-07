Tecno debutta in Borsa con la prima "IPO sostenibile". Lombardi: pronti a nuovo M&A

Tecno Group

Intesa Sanpaolo

Euronext

(Teleborsa) - Sono partite le negoziazioni di, azienda tech italiana che opera nel settore deie della, focalizzata sull'ottimizzazione e il controllo dei consumi energetici per aziende e grandi organizzazioni: "È stato un percorso di cuie che ci ha impegnato per circa un anno - ha commentato Giovanni Lombardi, presidente dell'azienda - Non possiamo che ringraziare Borsa Italiana e la famiglia del programma Elite, che ci hanno subitoe ci hanno seguito in ogni passaggio, insieme a tutti i partner:, Banca Investis, IRTOP Consulting, e tutti gli altri".L'operazione è stata interamente focalizzata verso l'aumento di capitale, ed è finalizzata ae diesistente, come ha spiegato Lombardi: "Questa quotazione raccoglie capitali per circa, perché crediamo fortemente nel nostro organico e nei nostri obiettivi. Questi capitali serviranno peril nostro, molto scalabile, che utilizza piattaforme digitali per il controllo dei processi, confronta i dati e propone strategie di sostenibilità o di ottimizzazione."Fin dal 1999 Tecno Group è stato un precursore della "" ovvero la sinergia tra lae la, ed oggi è protagonista della primadi Borsa Italiana, come racconta il presidente: "Quotazione sostenibile significa prima di tutto che noi rispetteremo i criteri ESG e inoltre ci sarà una governance sostenibile che garantirà che i capitali raccolti siano utilizzati in modo sostenibile, soprattutto per acquisire aziende a loro volta sostenibili, e per completare la filiera industriale ed avviare quindi il primo polo della sostenibilità".Lerestano quindi al centro della quotazione di Tecno Group, sempre in un'ottica di, come ha precisato Giovanni Lombardi: "Abbiamo già fatto diverse acquisizioni ed abbiamo un. Adesso vogliamo continuare ad, abbiamo già duein Spagna e nel Regno Unito, ed abbiamo già identificato un'anche in Italia."Tecno rappresenta la 33esima ammissione del 2025 su. In fase di collocamento Tecno ha raccolto 11 milioni di euro (di cui 1,4 milioni di euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Ilal momento dell'ammissione è del 27,77% (30,56% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe) e ladi mercato all'IPO è pari a 34,6 milioni di euro (36 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).