Borsa Italiana lancia fixed income futures su BTP, BUND, OAT e BONO

Euronext

(Teleborsa) -lancia dal 24 settembre unasul mercato Euronext Derivatives Milan, al fine di ampliare la gamma di strumenti disponibili per la negoziazione. Si tratta di Fixed Income Futures su BTP (decennale e trentennale), BUND, OAT e BONO.L'iniziativa risponde ad un "specificatamente per questa asset class", si legge in un avviso di Borsa. L'offerta viene implementata facendo leva su alcuni dei punti di forza del Gruppo, tra cui, un'infrastruttura tecnologica pienamente integrata lungo l'intera catena del valore e la posizione di leadership, a livello europeo, nel mercato dei titoli governativi, sia per la negoziazione all'ingrosso sia al dettaglio.Si amplia dunque il novero di strumenti negoziabili sul mercato in parola introducendo contratti Futures il cui sottostante è rappresentato da unemessi dalla Repubblica Italiana (BTP), dalla Repubblica Francese (OAT), dalla Repubblica Federale Tedesca (Bund) e dal Regno di Spagna (Bono), e contratti Futures il cui sottostante è rappresentato da titoli nozionali di debito governativi nazionali e sovranazionali. Sono esclusi dal paniere dei contratti Futures e Mini Futures aventi ad oggetto BTP decennali e trentennali i titoli di debito della Repubblica Italiana emessi esplicitamente come BTP Futura, BTP Valore e BTP Green.Sono ammessi titoli di debito denominati in Euro che non prevedano alcuna clausola di rimborso anticipato. Tutti i contratti sonoSono negoziabili contratti Mini Futures e Futures aventi. In ciascuna seduta di negoziazione, sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e le due scadenze successive. Il giorno di scadenza è identificato due giorni di mercato aperto prima del decimo giorno di calendario del mese di scadenza, se quest'ultimo è un giorno di mercato aperto, altrimenti il primo giorno di mercato aperto successivo. Le negoziazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 12:30 del giorno d scadenza. Dal primo giorno di mercato aperto successivo viene quotata la nuova scadenza.I contratti Mini Futures su titoli di debito sono liquidati per differenziale, mentre i contratti Futures sono regolati attraverso la consegna di titoli di debito scelti fra quelli che compongono il relativo paniere, per un ammontare pari al valore del titolo nozionale di debito.