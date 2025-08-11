ELES, Mare Group chiede tre consiglieri con allargamento CdA da 6 a 9

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha trasmesso a, di cui detiene una quota di capitale sociale superiore al 29%, ladei soci di Eles per discutere e deliberare sull'La proposta, si legge in una nota, trova fondamento negli esiti dell'OPAS promossa da Mare Group che ha determinato un sensibile mutamento nella compagine azionaria di Eles. In meno di due mesi, Mare Group è divenuta il primo azionista singolo di Eles. "La risposta del mercato, espressa in modo chiaro dal livello di adesione all'OPAS, conferma l'di Eles per assicurare una rappresentanza equilibrata delle diverse componenti dell'azionariato", viene sottolineato.La proposta mira, inoltre, a stimolare e favorire un dialogo all'interno del Consiglio di amministrazione, promuovendo undi Eles nel mutato contesto internazionale, anche in considerazione degli ultimi risultati economici resi noti da Eles al mercato.Mare Group è intenzionata a presentare le seguenti candidature:, dottore commercialista e revisore legale, consulente strategico di Mare Group attraverso Zephiro Investments. Vanta oltre 30 anni di esperienza in ambito corporate finance, operazioni straordinarie e governance societaria, con incarichi in aziende quotate e operazioni seguite nei settori industriale, energia, trasporti e manifatturiero;, ingegnere Chief Technology Officer di Mare Group, con oltre 25 anni di esperienza nell'innovazione digitale e competenze specifiche in intelligenza artificiale, machine learning e trasformazione digitale;, PhD attuale Direttore Generale di Mare Group, con consolidata esperienza nei settori aerospazio, difesa e tecnologie digitali, già membro del Governing Board di Clean Sky 2 ed esperto valutatore per la Commissione Europea nei programmi Horizon europei.