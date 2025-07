Energy Time debutta su EGM. Pulitano: politica di M&A e partnership industriali

Energy Time

(Teleborsa) -, operatore D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance) che opera trasversalmente sulle principali attività della catena del valore della realizzazione di impianti da energia rinnovabile, dallo sviluppo all'ingegnerizzazione e costruzione degli stessi, fino alla gestione e manutenzione, haEnergy Time rappresenta la trentacinquesima ammissione del 2025 su. In fase di collocamento la società hadi euro."Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo frutto dell'impegno di tutta la squadra e testimonianza dell'efficacia della nostra value proposition - ha dettodi Energytime - Un ringraziamento anche agli advisor che ci hanno accompagnati in questo percorso di quotazione su Euronext Growth Milan"."In questi anni abbiamo dato un'accelerazione alla nostra crescita e conseguito importanti risultati in termini finanziari e di business - ha aggiunto - La strategia di sviluppo futuro e le risorse raccolte saranno indirizzate al rafforzamento della capacità operativa del Gruppo per far fronte alla crescente pipeline di commesse, mediante l'assunzione di personale specializzato e l'ampliamento delle attrezzature tecniche, all'apertura di nuove basi logistiche nonché all'attuazione di unavolte a rafforzare il posizionamento competitivo lungo tutta la filiera e ampliare l'ambito di operatività sempre legato alle energie rinnovabili. L'ampia fiducia che gli investitori hanno riposto nel nostro progetto è motivo di orgoglio per tutti noi e ci trasmette un grande entusiasmo per affrontare le sfide future".