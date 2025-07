Omoda & Jaecoo entrano in UNRAE

(Teleborsa) - Con l’ingresso di, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri,, incrementa ulteriormente la presenza tra i propri Associati di importanti brand asiatici. Il marchio delè, infatti, tra ia livello mondiale e rappresenta la punta di diamante nella strategia di espansione internazionale del Gruppo nei segmenti di mercato di media e alta gamma. In meno di due anni dal lancio, il marchio ha raggiunto il traguardo di oltre 410.000 veicoli venduti globalmente, registrando una crescita del 54% nel primo semestre 2024 rispetto all’anno precedente.Il successo di Omoda & Jaecoo si inserisce nel più ampio contesto del Gruppo Chery, secondo produttore automobilistico cinese. Presente in oltre 80 nazioni, Chery conta su una rete di oltreIl mercato italiano. La società italiana, con sede legale a Milano, dall’inizio della sua attività commerciale in Italia nel luglio del 2024A tal riguardo, abbiamo il piacere di sottolineare che proprio oggi, venerdì 4 luglio 2025, l’Azienda celebra il primo anno di attività della subsidiary italiana.L’Azienda propone una gamma di veicoli che spazia dai modelli a combustione interna, agli ibridi plug-in avanzati con tecnologia Superhybrid, fino alle future proposte completamente elettriche.per intercettare le necessità di tutte le fasce di potenziali clienti sul mercato italiano."L’ingresso in UNRAE rappresenta un momento importante per la nostra azienda e lo sviluppo futuro del nostro business" , spiega"Questa scelta rispecchia la nostra missione che è quella diinstaurando una serie di relazioni forti e durature con i nostri dealer e il tessuto industriale italiano"."L’adesione di Omoda & Jaecoo – dichiara il– conferma la capacità di UNRAE di, con una visione moderna della mobilità improntata all’innovazione tecnologica. La scelta di associarsi a UNRAE testimonia la fiducia riposta nei nostri servizi e nella nostra capacità di supportare efficacemente le aziende automobilistiche, offrendo rappresentanza qualificata e competenze specialistiche di elevato livello."