Datrix, BNP Paribas Asset Management supera la soglia del 5%

(Teleborsa) - Datrix
, azienda attiva nell'intelligenza artificiale quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato un cambiamento sostanziale nel proprio azionariato. La Società ha ricevuto comunicazione da parte di BNP Paribas Asset Management Europe
circa il superamento della soglia di rilevanza del 5% delle azioni ordinarie, avvenuto in data 19 febbraio 2026.
Nello specifico, BNP Paribas AM
ha dichiarato di detenere 494.500 azioni ordinarie
, corrispondenti al 5,04% della categoria, al 2,95% del capitale sociale complessivo e all'1,61% dei diritti di voto.
A seguito di questa operazione, l'assetto dei soci significativi vede FMC Growth
mantenere la guida con il 68,02% dei diritti di voto grazie alle azioni a voto plurimo, seguita da United Ventures One Sicaf Euveca
(13,28% delle ordinarie) e 8a+ Investimenti SGR
(9,12% delle ordinarie). Il mercato
detiene attualmente il 72,56% delle azioni ordinarie e il 23,21% dei diritti di voto.