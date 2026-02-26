Datrix, BNP Paribas Asset Management supera la soglia del 5%

Datrix

(Teleborsa) -, azienda attiva nell'intelligenza artificiale quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato un cambiamento sostanziale nel proprio azionariato. La Società ha ricevuto comunicazione da parte dicirca il superamento della soglia di rilevanza del 5% delle azioni ordinarie, avvenuto in data 19 febbraio 2026.Nello specifico,ha dichiarato di detenere, corrispondenti al 5,04% della categoria, al 2,95% del capitale sociale complessivo e all'1,61% dei diritti di voto.A seguito di questa operazione, l'assetto dei soci significativi vedemantenere la guida con il 68,02% dei diritti di voto grazie alle azioni a voto plurimo, seguita da(13,28% delle ordinarie) e(9,12% delle ordinarie). Ildetiene attualmente il 72,56% delle azioni ordinarie e il 23,21% dei diritti di voto.