Altroconsumo Connect e Zurich 4Care: torna la polizza Long-Term Care





Zurich

(Teleborsa) - Torna per un periodo limitato lapensata dae distribuita da"LTC, Long-Term Care, è una polizza che eroga una pensione per tutta la vita quando un assicurato dovesse diventare non autosufficiente" – ha spiegato– "Che cosa significa diventare non autosufficiente? Una persona si considera non autosufficiente quando non sa compiere in modo autonomo gli atti normali della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, spostarsi o nutrirsi. Da quel momento in poi, parte una rendita vitalizia che la compagnia eroga all'assicurato, fintanto che l'assicurato è in vita".La polizza Long-Term Care nasce dall'esigenza di coprire un bisogno sempre più urgente, quello della non autosufficienza. Per questo Altroconsumo Connect ha pensato di consentire ai Soci e Fan la possibilità di acquistare la polizza ad un prezzo estremamente conveniente (tra i 192 Euro e i 250 Euro, a seconda del massimale garantito).Perquesto prodotto assicurativo ha una, come ha spiegato Raimondi: "L'Italia è un paese fortunato perché ha una aspettativa di vita tra le più alte al mondo, però il rischio 'buono' di vivere più a lungo si accompagna a problemi che conosciamo bene: uno riguarda i soldi a disposizione per la vecchiaia, quindi parliamo di previdenza integrativa che consente di disporre di economie necessarie per continuare a vivere a lungo, ma soprattutto ci sarà un appuntamento 'fisiologico' che riguarda tutti, ovvero la perdita della capacità di badare a se stessi. la nostra polizza LTCe costituisce, per quel nucleo familiare colpito da questa condizione, la possibilità di poter gestire questa nuova condizione almeno dal punto di vista economico". La rendita integrativa, completamente esentasse, si aggiunge ad una eventuale pensione di invalidità garantita dallo stato.Come successo per la campagna 2024, per: parte della somma contribuirà alla ristrutturazione di una cascina, che diventerà una comunità diurna per bambini e ragazzi, come ha raccontato: "Anche quest'anno per ogni polizza venduta faremo una donazione di 5 euro alla comunità Comin, che andrà a finanziare il progetto di riqualificazione di una cascina alle porte di Milano, all'interno di cui verranno creati degli spazi dedicati ai giovani dai 5 ai 18 anni. Crediamo fortemente nel valore sociale di questo prodotto assicurativo e siamo quindi molto orgogliosi di poter offrire un prodotto così importante ai nostri soci e ai nostri fan".La polizza LTC è acquistabile per pochi giorni, fino al 10 dicembre 2025. Il premio di polizza è unico per tutti, indipendentemente dall'età, una caratteristica che solo pochi possiedono nel mercato. L'erogazione della pensione è garantita anche in caso di malattie neurodegenerative, come il Parkinson o l'Alzheimer. Non sono richieste visite mediche preventive né questionari da compilare con il medico, e la polizza può essere sottoscritta completamente online. Grazie all'impegno sociale di Altroconsumo Connect, l'offerta è estesa anche ai familiari di primo grado di Soci e Fan registrandosi sul sito.