Moda su eBay 2025: 1.200 ricerche al minuto per il vintage, +400% per l’usato

(Teleborsa) - Nel 2025,Nello specifico, gli orologi sono ricercati una volta al secondo, mentre i gioielli di lusso registrano una ricerca ogni 30 secondi. Sul mercato italiano,, mentre tra i prodotti più venduti spiccano il Rolex Submariner e la Louis Vuitton Speedy.A livello globale, i marchi italiani Gucci e Prada dominano le classifiche insieme a Louis Vuitton, Burberry e Chanel. Tra i brand in maggiore crescita rispetto al 2024 emergono, seguiti da classici intramontabili come Bulgari (+28%) e Patek Philippe (+27%).È quanto emerge dallail nuovo report globale curato dalla, Resident Stylist della piattaforma, che ha interpretato l’attività di oltre 134 milioni di utenti e 2,3 miliardi di inserzioni, traducendo i dati in insight di stile e consumo.Il fenomeno del- continua il report - è innel marzo 2024, le vendite di abbigliamento, scarpe e accessori second hand su eBay sono cresciute di oltre il 400% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il termine "vintage" è stato cercato in media 1.200 volte al minuto, e circa il 40% degli articoli moda venduti è stato classificato come "usato".Per l’eBay Watchlist,che stanno influenzando il modo in cui le persone si vestono e acquistano sulla piattaforma, restituendo una fotografia dinamica del fashion contemporaneo tra estetica, funzionalità e nuove esigenze espressive.dove il workwear incontra lo stile in modo sempre più sofisticato. I barrel jeans, must-have del guardaroba urbano, hanno registrato un incremento delle ricerche del 130% rispetto all’anno precedente, mentre marchi iconici come Wrangler e Timberland si confermano protagonisti della categoria, cercati in media rispettivamente 37 e 20 volte al minuto nel 2024., con un’estetica onirica e sfumature profonde. Gli abiti giallo burro, già decretato da molti come colore simbolo dell’estate 2025, hanno visto un aumento delle ricerche del 656%, segno di un desiderio diffuso di leggerezza e romanticismo.i blazer sartoriali sono tra i pezzi più ricercati (+209%), mentre i tailleur oversize crescono dell’87%, a dimostrazione di come l’abito strutturato torni protagonista del guardaroba, ma con volumi più liberi e codici più fluidi.che reinterpreta lo spirito libero degli anni ’70 con leggerezza e creatività. Le ricerche su eBay confermano il trend: le borse con le frange segnano un +41%, mentre le gonne in chiffon volano a +86%, evidenziando il ritorno di silhouette ariose e accessori d’impatto., con il denim che si conferma protagonista assoluto, reinterpretato attraverso lavaggi, texture e dettagli ricercati. I jeans giapponesi, apprezzati per qualità e manifattura, crescono del 68%, mentre il denim cimosato segna un +46%, a testimonianza di un interesse crescente verso capi curati nei minimi dettagli.