Banca Ifis: promossa a pieni voti dagli analisti dopo risultati 1° semestre 2025

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - Archiviati i primi sei mesi del 2025,guarda alla seconda parte dell’anno con l’obiettivo di. E lo fa col. Secondo, la banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio ha completato la prima metà d’anno evidenziandosia a livello operativo che a livello di solidità. Il positivo track record nelle integrazioni fa sì che gli esperti di Intermonte vedano il titolo Banca Ifis, che oggi gira a 23,7 euro, ancora in crescita con un, tanto da ricevere il giudizio di. Stessa valutazione che fanno anche in(prezzo obiettivo a 25,3 euro),(25,7 euro con il giudizio “Buy) e di(che indicano una forbice tra i 23 e i 26 euro). Addirittura, gli esperti disettano nel loro report un nuovoper azione, con il giudizio diAlla base dei giudizi positivi c’è anche ladi Banca Ifis con, ampiamente superiore ai livelli minimi richiesti, che dovrebbe attestarsianche(con delisting previsto per settembre). E proprio sulla banca fondata da Corrado Passera arrivano le ultime notizie: nonostante le nuove svalutazioni annunciate nei risultati semestrali preliminari, Banca Ifis ha confermato leper 75 milioni di euro, oltre allacon il precedente piano industriale.A rendere ulteriormente solidi i margini di crescita di Banca Ifis c’è poi il possibilegrazie all’ingresso nel segmento della gestione del risparmio. La Banca guidata dall’Ad Frederik Geertman ha infatti confermato, fintech attiva nel private banking che sarà la base di partenza per la costruzione delcon cui Ifis entrerà sul mercato attraverso il