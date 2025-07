Gruppo Lanzi, emesso minibond da 900 mila euro sottoscritto da Banca Valsabbina

(Teleborsa) - Il, storica realtà torinese attiva dal 1978 nel settore dell'antinfortunistica e della sicurezza antincendio, ha emesso un, sottoscritto in esclusiva da. I proventi dell'operazione saranno impiegati per sostenere il piano di investimenti e l'attività di M&A del Gruppo."Siamo rimasti favorevolmente impressionati dalla velocità decisionale di Banca Valsabbina, quando abbiamo prospettato il nostro rinnovato percorso di M&A, questa volta per un importo decisamente più significativo che ci permetterà di emergere definitivamente fra i primi attori nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di DPI a livello italiano - spiegadel Gruppo Lanzi - A riprova che le realtà Bancarie anche non di prossimità e non di dimensioni troppo elevate sono normalmente più reattive degli attori consolidati sul mercato"."Siamo felici di aver affiancato il Gruppo Lanzi in un progetto così strategico per la crescita dell'azienda, a conferma del nostro impegno nel sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle imprese - commenta- Con questa operazione, Banca Valsabbina rafforza ulteriormente la propria competenza nella finanza alternativa, grazie a un modello operativo evoluto e flessibile, in grado di proporre soluzioni su misura, in linea con le esigenze strategiche delle aziende. Iniziative come questa esprimono pienamente il nostro approccio, che è quello di fornire strumenti concreti per accrescere la competitività e accompagnare la crescita dell'imprenditoria italiana".