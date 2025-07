Immobiliare: 3 italiani su 4 vivono in casa di proprietà ma per il 60% è un compromesso

(Teleborsa) - Gli italiani continuano ad amare la casa di proprietà: oltre 3 su 4 (76,7%), infatti, possiedono quella in cui vivono. Tra chi è proprietario, il 61% ha comprato 4 o più anni fa, il 16% negli ultimi 3 anni. È la conferma che la passione per il mattone è ancora viva nel nostro Paese, anche se tra il sogno e l'acquisto c'è un vero "compromesso immobiliare" da accettare. Prezzi elevati, difficoltà di accesso al credito e un mercato poco in linea coi desideri costringono gli acquirenti, soprattutto più giovani, a ridimensionare sempre (o quasi) ambizioni e progetti. È quanto rivelaazienda del settore immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana e in soluzioni abitative sostenibili, che ha analizzato ilQuasi 1 italiano su 2 sogna una, ma molti finiscono per orientarsi su soluzioni più contenute: il 22,1% – in prevalenza donne Baby Boomers – preferisce bilocali, mentre il 21,2% desidera il trilocale. Ma la casa con giardino – evidenzia l'indagine – è solo uno dei tanti sogni infranti di chi cerca una nuova abitazione.. Per tutti gli altril 26,4% ha dovuto alzare il budget, mentre il 23% ha dovuto ripiegare su zone diverse da quelle cercate. Quasi il 22% ha dovuto "accontentarsi" di una abitazione in condizioni non ottimali o con spazi distribuiti in modo poco funzionale (20,5%), ha dovuto rinunciare a cantina e garage (19,1%), puntare su metrature più ridotte (13,5%) o fare a meno di giardino o balcone (9,3%).Secondo l'indagine di AstraRicerche e Netrais chi compra cerca in una casa soprattutto(43,7%) e un balcone o(40,1%). Non manca, però, chi guarda all'(30,2%) quando si tratta di comprare casa. La sostenibilità ambientale, infatti, è un fattore importante per la maggior parte degli intervistati, che diventa centrale nella scelta d'acquisto soprattutto nel caso della Generazione X. Addirittura, unaviene preferita a parità di condizioni rispetto a una che non lo è, da oltre la metà degli intervistati (54%).Ma, come detto, il sogno della casa di proprietà in Italia resta un vero e proprio "compromesso immobiliare".Per molti giovani in particolare comprare casa è un sogno difficile da realizzare. Per 3 italiani su 4 il principale freno all'acquisto è legato proprio al denaro e all'accesso al credito. Il costo troppo elevato delle case nelle zone desiderate frena il 54,3% degli acquirenti (soprattutto le donne della Gen X e chi vive in città con oltre 250mila abitanti), mentre l'anticipo necessario è un limite per 36,1% del campione. La fatica ad ottenere un mutuo, infine, è il problema che affligge il 23,9% degli intervistati. Non manca però neanche chi lamenta la(28,1% degli intervistati).di fatto il 33% della Gen Z ha vissuto l'acquisto di casa (perché l'ha acquistata o perché lo si è fatto in famiglia) contro il 26% dei Millennials. Un segnale chiaro di come il desiderio di stabilità e indipendenza sia forte anche tra i giovani.dichiara di essere interessato all'acquisto di un immobile entro i prossimi anni (il 12% in modo certo, il 21.4% come volontà, il 28.9% come idea da prendere in considerazione): un bacino di domanda importante, che potrebbe imprimere una nuova spinta all'intero settore.Tra le modalità di acquisto si fa largo il digitale. Le visite virtuali degli immobili, con strumentazioni immersive come i visori 3D, si stanno infatti affermando in maniera importante. Il 40% degli italiani si dice pronto a completare l'intero processo di compravendita senza visitare la casa di persona, ma solo con un tour virtuale approfondito. Una modalità che interessa soprattutto i Millennials e gli uomini. La percentuale sale addirittura al 63% tra chi prevede di acquistare nei prossimi anni, segno di una crescente fiducia nelle tecnologie che semplificano e velocizzano una delle decisioni più importanti nella vita di una persona.