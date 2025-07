Ubaldi Costruzioni, backlog di 187,1 milioni di euro al 30 giugno

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha comunicato che il. Il backlog, composto da 55 commesse attive distribuite nel centro Italia, presenta un'elevata diversificazione sia per tipologia di opere sia per natura della committenza, riflettendo la flessibilità operativa della società nei mercati pubblico e privato. Le commesse pubbliche rappresentano circa il 75,2% del totale, mentre il 21,2% è costituito da iniziative private a finanziamento pubblico e il 3,6% da commesse private. Una composizione che conferma il presidio delle aree strategiche del business.Dal punto di vista tecnico, le attività in corso sono così suddivise: opere idrauliche (7,5%), marittime (1,6%),, coerentemente con il posizionamento storico della società nei principali comparti delle costruzioni italiane.La- intesa come l'insieme delle opportunità in fase di valutazione, offerta o in attesa di aggiudicazione - ammonta a. In alcune procedure di gara, la Società partecipa in partnership con primari operatori del settore. Di tale importo, circa 97,6 milioni di euro si riferiscono a gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta e sono attualmente in attesa di esito. La pipeline si concentra su segmenti coerenti con la specializzazione tecnica della società."I dati aggiornati al 30 giugno 2025 sul backlog e sulla pipeline commerciale confermano la solidità del nostro posizionamento competitivo e la capacità della società di generare crescita sostenibile nel medio-lungo termine - ha commentato l'- L'incremento del portafoglio ordini e l'elevato numero di gare alle quali stiamo partecipando, testimoniano un'attività commerciale dinamica, ben focalizzata sui nostri settori strategici. La recente quotazione ha rafforzato la struttura patrimoniale, consentendoci di accelerare il piano di sviluppo, investire sul capitale umano e cogliere le numerose opportunità di mercato che si stanno presentando".