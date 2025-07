Mediobanca colloca bond da 500 milioni, ordini oltre 2,1 miliardi

Mediobanca

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con(in scadenza ad agosto 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.Il Senior Preferred Bond, si legge in una nota di Piazzetta Cuccia, ha attratto sul mercato una, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (125 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 93bps. Nel corso del collocamento sono stati, per un valore di oltre 4 volte l’ammontare obiettivo di 500 milioni. Tale risultato conferma inoltre la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita delineate da Mediobanca con l’estensione al 2028 del Piano “One Brand One Culture”.Il nuovo prestito obbligazionario, il primo collocato da Mediobanca a un pubblico di investitori istituzionali nel corso dell’esercizio 2025-26, garantirà unapari al 3.125%.La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (75%, con ordini in particolare dalla Francia per il 28%, da Germania, Austria e Svizzera per il 18%, dall’area iberica per il 13% e dal Regno Unito e Irlanda per l’8%) e italiani (ordini pari al 25%). L’andamento dell’emissione conferma ancora una volta l’apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.