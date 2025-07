OPS BPER su Pop. Sondrio, risultati definitivi confermano partecipazione sopra al 58%. Offerta riapre dal 21 al 25 luglio

BPER

Banca Popolare Sondrio

(Teleborsa) - I risultati definitivi dell'OPS disulle azioni, confermano la partecipazione di BPER sopra il 58%. L'offerta, si legge in una nota, è divenuta pienamente efficace e il pagamento del corrispettivo unitario, verrà effettuato il 18 luglio 2025."Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, comunicati da Equita SIM (nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), risultano portate in adesione all’Offerta n. 263.633.476 Azioni BP Sondrio, pari a circa il 58,35% delle azioni oggetto dell’Offerta e, a circa il 58,15% del capitale sociale di BP Sondrio. Tenuto conto delle n. 263.633.476 azioni BP Sondrio, pari a circa il 58,15% del capitale sociale di BP Sondrio, che alla data odierna sono state portate in adesione all’Offerta, delle n. 1.550.000 Azioni dell’Emittente, pari allo 0,34% del capitale sociale dell’Emittente, detenute direttamente dall’Offerente, che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni BP Sondrio al di fuori dell’Offerta, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivamente - alla Data di Pagamento (i.e., 18 luglio 2025) - n. 265.183.476 Azioni BP Sondrio, pari a circa il 58,49% del capitale sociale di BP Sondrio".Laavrà luogo tra il 21 luglio e il 25 luglio 2025, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione.Le azioni che saranno portate in adesione, verranno pagate il prossimo 18 agosto.