Bankitalia, Torrini: "Necessario rendere transizione verde un'opportunità di crescita economica"

(Teleborsa) - "La strategia delineata dal Patto ha obiettivi condivisibili, ma non è sufficientemente ambiziosa nel prevedere azioni comuni, anche con riferimento alle modalità di finanziamento". È quanto ha affermato ilnelle suepresentato dalla Commissione europea."Quella dell'innovazione – ha proseguito– è una delle aree per il momento poco sviluppate del Patto e che andrebbe valorizzata e rafforzata, mirando a conseguire posizioni di leadership in alcune tecnologie verdi. Per ridare slancio all'economia, va inoltre data priorità alle iniziative legate alla transizione energetica, che consentirebbe non solo di abbattere le emissioni, ma anche di ridurre la dipendenza dall'estero e contenere il costo dell'energia e la sua volatilità. Nell'attuale contesto economico e geopoliticoma bisogna farne un'opportunità di crescita economica. È un percorso complesso, ma abbandonarlo non porterebbe vantaggi né sul piano ambientale né su quello economico. È evidente che il cambiamento climatico impone già ingenti costi al sistema economico e non investire sull'innovazione collegata alla transizione verde nei diversi ambiti in cui il progresso tecnologico sta avanzando non farebbe che perpetuare il ritardo nella crescita della produttività che frena lo sviluppo europeo e mina la competitività della nostra economia"."Gli– ha evidenziato– sono numerosi ed eterogenei e coinvolgono tutti i livelli di governo (europeo, nazionale, regionale). Andranno disegnati in modo coerente evitando oneri eccessivi per famiglie e imprese e mantenendo chiara la visione di insieme e dando stabilità al contesto normativo ed economico di riferimento. È uno sforzo che richiede un'attiva e continua collaborazione fra gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo, il settore produttivo e i cittadini".dal punto di vista macroeconomico – si legge nella relazione – "manifesta i suoi effetti positivi nel medio-lungo periodo, mentre nel breve termine potrà imporre costi per le imprese e le famiglie, con il rischio di erodere il consenso per le iniziative da intraprendere. Gli obiettivi del Patto, che mirano a stimolare la crescita attraverso un'accelerazione dell'innovazione e della produttività e a ridurre allo stesso tempo l'impatto ambientale delle attività economiche, – secondo– possono contrastare tale rischio. I risultati più significativi emergeranno gradualmente, ma proprio per questo è importante procedere da subito con decisione affinché la distanza in termini di competitività e innovazione con le economie più dinamiche non si ampli ulteriormente e possa anzi essere ridotta"."Risultati tangibili – ha ricordato il– sono stati conseguiti nell'ampliamento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, come solare ed eolico. Queste ora coprono circa il 25 per cento dei consumi energetici europei, triplicando il proprio peso in vent'anni. Nello stesso periodo in Italia la quota è passata dal 6 al 20 per cento. Inoltre, l'industria italiana ha già dimostrato di sapersi muovere nel percorso impegnativo che coniuga efficienza energetica e competitività: tra il 2013 e il 2023, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto è aumentato del 7 per cento, mentre l'intensità energetica dello stesso si è ridotta di quasi un quinto. L'Italia detiene una posizione competitiva favorevole in alcuni prodotti legati alle tecnologie a basso impatto ambientale (low-carbon technologies, LCT). Il saldo commerciale in questo tipo di beni si è progressivamente deteriorato (-2,5 miliardi nel 2024) per via del disavanzo crescente relativo alle batterie e ai veicoli elettrici e ibridi, ma nell'insieme degli altri comparti si registra un saldo commerciale positivo e in crescita. Ciò evidenzia come la transizione verde sia una sfida che può costituire una occasione di sviluppo e innovazione"."Tuttavia, – prosegue– è necessario uno sforzo importante, sia per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, sia per ripensare il modello di sviluppo del continente e ridurre il ritardo rispetto alle aree più dinamiche a livello globale. Guardando al Patto nel suo insieme e agli ambiti in cui la Commissione europea ha iniziato a intervenire nelle recenti settimane, vi sono alcuni aspetti trasversali che meritano particolare attenzione. In primo luogo, vi è il, data la necessità di mobilitare un ampio volume di risorse e di assicurare un adeguato disegno delle misure. Da questo punto di vista è importante sottolineare come il finanziamento del Patto non possa essere affidato solo ai bilanci pubblici dei singoli Paesi membri, per le seguenti ragioni: la necessità di rispettare le compatibilità finanziarie e le marcate differenze nello spazio di bilancio a disposizione dei vari paesi potrebbe determinare effetti distorsivi sulla concorrenza nel mercato unico europeo che deriverebbero dai maggiori sostegni forniti alle imprese nelle giurisdizionicon maggiore capacità di spesa; i ritorni degli investimenti nella transizione verde, economici o in termini di minori emissioni, non vanno a beneficio esclusivo del singolo paese finanziatore. In assenza di un coordinamento europeo potrebbero emergere comportamenti opportunistici e un livello degli investimenti inferiore a quello ottimale per l'Unione nel suo complesso; in terzo luogo, il fabbisogno di finanziamento è così elevato da non poter ricadere integralmente sui bilanci pubblici. Secondo le valutazioni di vari istituti riportate in ungli; è indispensabile il coinvolgimento del settore privato. Il completamento di un mercato dei capitali europei pienamente integrato darebbe un contributo determinante"."Un secondo aspetto – afferma– riguarda ilpartendo dall'individuazione del livello adeguato (nazionale o europeo) per le diverse iniziative da intraprendere. In molte aree su cui interviene il Patto, progetti e programmi gestiti (e come detto anche finanziati) a livello europeo presentano chiari vantaggi. Ne sono un esempio gli investimenti nell'integrazione delle infrastrutture e delle reti elettriche, i cui benefici vanno oltre i confini nazionali e che contribuirebbero, attraverso una maggiore efficienza del sistema, anche a un contenimento del costo dell'energia. Ne beneficerebbe l'intera Unione. Anche nel campo del sostegno all'innovazione tecnologica con applicazioni ambientali, il potenziamento delle iniziative europee è un passaggio necessario per dispiegare interventi di scala adeguata che consentano di competere con i leader globali. Un insieme di fattori incide sulle scelte degli utenti e degli investitori, fra questi i costi e i prezzi relativi e i rendimenti dei progetti, oltre alla qualità del contesto normativo e regolamentare. Il disegno degli interventi dovrà essere attento a fornire incentivi efficaci. Questi ultimi, soprattutto se i programmi sono credibilmente stabili, possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale dell'attività economica e a favorire lo sviluppo di imprese innovative".