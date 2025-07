Creator Economy, Pisani (Presidente CNG): "Dietro boom economico realtà professionale fragile e diseguale"

(Teleborsa) -ha presentato a Catania, nell’ambito degli Stati Generali delle Politiche Giovanili, i risultati dell’indagine nazionale sulla, realizzata con il supporto scientifico di Eures - Ricerche Economiche e Sociali. Una fotografia inedita e approfondita di un settore in continua espansione, ma ancora privo di riconoscimento giuridico e di adeguate tutele per i giovani lavoratori.di lavoro generati (18.000 diretti e 33.000 indiretti, tra agenzie, brand partner, consulenti, videomaker e professionisti della comunicazione) e 42 milioni di utenti attivi sui social in Italia, la creator economy si è affermata come uno dei nuovi motori del mercato pubblicitario, superando TV e stampa per volumi di investimento. Nel 2024, infatti, gli investimenti online hanno raggiunto i 4,2 miliardi di euro, consolidando il primato sulla spesa destinata al mercato televisivo (3,9 miliardi).Tuttavia,oltre il 60% dei contenuti pubblicati non è retribuito e solo un creator su cinque considera questa attività come una carriera stabile nel tempo.Ilquasi l’80% dei giovani creator under 35 entra in questo mondo spinto dalla passione, più che da aspettative economiche. Condividere esperienze, idee e competenze è la molla che spinge la maggior parte dei content creator ad affacciarsi al mondo digitale. Il principale driver motivazionale è infatti il desiderio di trasmettere conoscenze (punteggio medio pari a 8,8/10), seguito dalla passione per la creazione di contenuti (8,7). Solo una minoranza monetizza tutti i contenuti prodotti (5,9%) o la maggior parte di essi (15,4%), a conferma di un settore in crescita ma ancora fragile sotto il profilo della sostenibilità economica.non sono più meri spazi digitali, ma attori centrali che condizionano la produzione dei contenuti e l’organizzazione del lavoro, spesso in modo unilaterale e senza contraddittorio. Ilche ha subito un ban lo ritiene ingiustificato o inspiegabile, e oltre la metà non ha accesso a interlocutori diretti per gestire controversie. Solo il 6,7% di chi ha tentato di accedere al credito ci è riuscito. Una situazione che alimenta precarietà e incertezza, nonostante l’impegno quotidiano e le competenze richieste.hiede una rappresentanza collettiva per ottenere tutele giuridiche, chiarezza contrattuale e sostenibilità della propria attività.Ilrimane segnato da incertezza e visioni contrastanti. Soltanto il 23,6% del campione considera la propria attività come una carriera a lungo termine (50% tra quanti contano su oltre 500.000 follower e 14% tra chi ne ha meno di 100 mila), mentre una quota più consistente (34,2%) immagina di cambiare settore/attività nel medio-lungo periodo e l’11,8% vede il lavoro di creator come una parentesi giovanile, destinata a concludersi. Infine il 30,4% non ha alcuna ragionevole certezza al riguardo, a conferma di una realtà ancora debole nei riferimenti fondamentali che il lavoro dovrebbe invece garantire.D’altra parte,seguito dalla perdita di visibilità (32,9%), dalla precarietà del lavoro (28%) e dalla difficoltà di rinnovarsi (23,6%).cioè come liberi professionisti, ilmentre per il 22,2% risulta non necessaria (per limiti reddituali o per altre ragioni contrattuali).mette in luce: nel mondo della creator economy la remunerazione dei contenuti non costituisce la regola perè la prima fonte di preoccupazione nonostante la principale motivazione dei giovani che intraprendono questa professione sia il desiderio di trasmettere conoscenze. Pur svolgendo spesso un’attività continuativa, professionalizzata ed economicamente rilevante, si ritrovano a vivere una condizione di debolezza sia dal punto di vista contrattuale sia da quello fiscale e previdenziale. Il settore risulta infatti ancora privo di un adeguato quadro giuridico di riferimento, solido, mirato e coerente, capace di riconoscere in maniera piena la specificità dellein questo ambito. Il lavoro c’è, ilanche, ma dietro ilsi nasconde una realtà professionale fragile e diseguale per troppi giovani nel nostro Paese”, dichiaraPresidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.a un vuotoche espone migliaia di giovani a rapporti unilaterali, decisioni algoritmiche inappellabili, blocchi arbitrari e condizioni economiche precarie. Serve una risposta urgente: modelli contrattuali trasparenti, riconoscimento professionale e un nuovo impianto normativo che restituisca diritti a chi oggi è l’anello più debole dell’ecosistema digitale.” aggiungeconsigliere di presidenza CNG.