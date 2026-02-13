"Al: siUn’opportunità che riguarda, con un beneficio economico". Lo ha dichiarato"La prova consiste in uncon un livello di complessità variabile in base al profilo professionale e alla posizione economica per cui si concorre. Amentre le risposte errate o non date non attribuiranno alcun punteggio.Tutti i partecipanti saranno inseriti in unaIn caso di parità di anzianità di servizio, si applicheranno le precedenze previste dal DM 140. Il consiglio è quindi di cogliere questa opportunità e non lasciarsi sfuggire l’occasione. È prevista inoltre lacome richiesto dall’organizzazione sindacale, che vigilerà sul corretto svolgimento dell’intera procedura", conclude Sorrentino.