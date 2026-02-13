Milano 17:30
Scuola, al via il 23 febbraio le prove per le posizioni economiche del personale ATA

"Al via le prove per le posizioni economiche del personale ATA: si parte il 23 febbraio e si prosegue fino al 27 febbraio. Un’opportunità che riguarda oltre 46.000 unità di personale, con un beneficio economico compreso tra 700 e 2.000 euro lordi annui, distribuiti su 13 mensilità". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Condir - Anief.

"La prova consiste in un questionario di 20 quesiti, con un livello di complessità variabile in base al profilo professionale e alla posizione economica per cui si concorre. A ogni risposta corretta verrà assegnato un punto, mentre le risposte errate o non date non attribuiranno alcun punteggio.

Tutti i partecipanti saranno inseriti in una graduatoria. In caso di parità di anzianità di servizio, si applicheranno le precedenze previste dal DM 140. Il consiglio è quindi di cogliere questa opportunità e non lasciarsi sfuggire l’occasione. È prevista inoltre la retrodatazione economica a partire dal primo settembre 2024, come richiesto dall’organizzazione sindacale, che vigilerà sul corretto svolgimento dell’intera procedura", conclude Sorrentino.



