Scuola, al via il 23 febbraio le prove per le posizioni economiche del personale ATA

"Al via le prove per le posizioni economiche del personale ATA
: si parte il 23 febbraio e si prosegue fino al 27 febbraio.
Un’opportunità che riguarda oltre 46.000 unità di personale
, con un beneficio economico compreso tra 700 e 2.000 euro lordi annui, distribuiti su 13 mensilità
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Condir - Anief.
"La prova consiste in un questionario di 20 quesiti,
con un livello di complessità variabile in base al profilo professionale e alla posizione economica per cui si concorre. A ogni risposta corretta verrà assegnato un punto,
mentre le risposte errate o non date non attribuiranno alcun punteggio.
Tutti i partecipanti saranno inseriti in una graduatoria.
In caso di parità di anzianità di servizio, si applicheranno le precedenze previste dal DM 140. Il consiglio è quindi di cogliere questa opportunità e non lasciarsi sfuggire l’occasione. È prevista inoltre la retrodatazione economica a partire dal primo settembre 2024,
come richiesto dall’organizzazione sindacale, che vigilerà sul corretto svolgimento dell’intera procedura", conclude Sorrentino.
"