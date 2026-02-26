Space economy: l’economia che nasce in orbita e crea valore sulla Terra

Leonardo

(Teleborsa) - Se lasi spostasse sul suolo lunare, o su? Detta così sembra uno scherzo, ma chi si occupa di scenari geo-economici è poco propenso a scherzare quando si tratta di individuare nuove frontiere e il filone dellaè già una realtà chee altrettanti ne prevede. Peraltro, anche chi si occupa di esplorazione spaziale la pensa così.– capo dell’ingegneria meccanica dell’- ipotizza, in un passaggio del suo affascinante libro, che l’esplorazione spaziale ci sta fornendo le tecnologie per insediarci stabilmente sulla Luna, prima, e poi su Marte.Previsioni lunari a parte, per l’attualità si può descrivere la space economy come l’insieme delle attività economiche che usano lo spazio per generare valore sulla Terra:, certo, ma soprattutto, navigazione e osservazione della Terra. È ladietro la connettività mobile, i pagamenti, la logistica, il monitoraggio ambientale, la gestione dei rischi e un numero crescente di processi industriali.Alcune stime più recenti fotografano un. Secondo Space Foundation, l’economia spaziale globale ha raggiunto, in crescita del 7,8% sull’anno precedente: è la prima volta che la soglia dei 600 miliardi viene superata. A spingere sono soprattutto i ricavi commerciali, mentre la spesa pubblica continua a sostenere programmi strategici e infrastrutture critiche.In parallelo, lediventano sempre più ambiziose. Un’ altra stima molto coerente è quella del report congiunto(2024) che indica un possibile passaggio da circa 630 miliardi di dollari nel 2023 a, grazie a costi di accesso allo spazio più bassi e a una. Anche, nella sua 11ª edizione dello Space Economy Report, vede un’accelerazione: da 596 miliardi di dollari nel 2024 a, trainati in particolare dalle soluzioni abilitate dai dati e dalle piattaforme satellitari.Infine, gli ultimi dati finanziari di, il campione nazionale per le attività aerospaziali, rilasciati in questi giorni, fanno segnareper le sole attività, con un EBITA a 59 milioni e un ROS% di 5,9.Il denominatore comune di queste analisi è chiaro: il valore si sposta verso i servizi e le applicazioni (downstream). Le(anche per connettere aree remote e piattaforme mobili), il(PNT) che alimentano trasporti e finanza, e– oggi sempre più integrata con l’intelligenza artificiale – sono i tre pilastri su cui si regge la crescita. In breve: lo spazio diventa un’industria di dati.Questa dinamica si riflette anche in Europa.segnala, (Eurospace Facts & Figures), che nel 2024 i budget europei upstream (nazionali più UE) hanno raggiunto circa, con un mix in cui cresce il peso di programmi dual use e sicurezza. La direzione è quella di filiere più integrate, con capacità industriali distribuite e una domanda pubblica che funge da “cliente di lancio” per tecnologie e servizi.Inil comparto è storicamente(manifattura, sistemi e componenti), ma negli ultimi anni sta cercando di scalare anche sul fronte dei servizi. La dimensione della filiera viene spesso stimata in, con una base di centinaia di imprese tra grandi gruppi, PMI specializzate e un ecosistema di startup in rapida crescita.Il termometro dell’innovazione, infatti, segnala un salto di scala. Nel 2024 gliraccolti dalle startup italiane della space economy hanno raggiunto, spinti da operazioni di grande dimensione e da un interesse crescente di fondi e corporate venture capital. È un segnale importante: la catena del valore non è più riservata a pochi “campioni nazionali”, ma si apre a modelli software, servizi e piattaforme.Accanto al capitale privato, resta. Nell’autunno 2025 la Presidenza del Consiglio ha ricordato un impegno complessivo di circatra risorse nazionali e PNRR, con l’obiettivo di rafforzare capacità industriali e autonomia strategica. Tra i progetti più visibili ci sono le iniziative legate alle, poli industriali per progettazione, integrazione e test di satelliti e tecnologie, cofinanziati anche con fondi PNRR e investimenti privati.Il quadro si è arricchito anche. Con la(“Disposizioni in materia di economia dello spazio”), l’Italia si è dotata per la prima volta di un impianto organico dedicato allo sviluppo del comparto: un segnale di maturità del mercato e, soprattutto, di attenzione a temi come autorizzazioni, responsabilità, sicurezza e strumenti di sostegno alla partecipazione di PMI e startup ai programmi pubblici. Legge che fa il paio con l’EU Space Act ha proposto nel giugno 2025.Tornando poi agli aspetti economici la vera notizia ètradizionali. I dati satellitari entrano nelle catene del valore: agricoltura di precisione (stress idrico, rese, assicurazioni), energia (ispezioni, gestione reti), infrastrutture (deformazioni del suolo, monitoraggio ponti e dighe), trasporti e logistica (tracciamento, rotte, intermodalità), finanza (valutazione rischio climatico, due diligence). In prospettiva, la combinazione tra immagini ad alta frequenza e AI può abbattere tempi e costi di decisione.C’è poi il capitolo, che pesa sempre di più nelle scelte industriali. Lo spazio è un dominio strategico: comunicazioni sicure, intelligence, sorveglianza e resilienza delle infrastrutture. Laspinge investimenti, ma impone anche governance, cybersicurezza e regole per l’uso responsabile delle orbite e delle frequenze.Resta aperta, infine, la: detriti spaziali, congestione orbitale e fine vita dei satelliti. È un tema che sta diventando economico oltre che ambientale, perché determina assicurabilità dei rischi, costi operativi e accesso alle orbite più pregiate. In parallelo, le applicazioni di osservazione della Terra sono un abilitatore della transizione verde: dal monitoraggio delle emissioni al controllo di eventi estremi, fino alla pianificazione urbana.Su questo tema anche la ricerca italiana fa la sua parte. Ad esempio ilsocietà pubblico-privata participata in maggioranza da CNR, ha aderito nel febbraio 2024 alla, impegnandosi a contribuire all’obiettivo di un. Il contributo del Centro, ben guidato da qualche mese dal presidente Tommaso Edoardo Frosini, riguarda lo sviluppo e il test di tecnologie, materiali e soluzioni ingegneristiche volte a prevenire la generazione di nuovi detriti e a migliorare la sicurezza delle operazioni spaziali.