Dazi, Adm: "Gruppo studio per monitorare impatto nuove politiche doganali"

(Teleborsa) - Monitorare e valutare l'impatto derivante dalle modifiche tariffarie sulle esportazioni e importazioni italiane dei comparti produttivi di rilevanza strategica per il Paese. Con questo obiettivo ilha istituito unpresieduto dal direttore dell'Agenzia e al quale partecipano l'ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri, e direttori di vertice dell'Ente dal profilo altamente specializzato.Nel dettaglio il Gruppo, che opererà sotto il coordinamento strategico diè incaricato di analizzare l'evoluzione delle politiche doganali internazionali, con riguardo ai regimi daziari applicati ai prodotti italiani,attraverso il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Terzi, nonché l'analisi dei flussi di accertamento, riscossione e versamento dei tributi doganali.Particolare attenzione – spiega l'ADM in una nota – sarà riservata alla valutazione dell'impatto derivante dalledei comparti di rilevanza strategica per il Paese.È previsto, inoltre, che il Gruppo predisponga, ove richiesto, relazioni a supporto dell'indirizzo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione degli eventualiL'iniziativa mira a fornire strumenti di valutazione per la salvaguardia delleche, nel solo 2024, hanno registratoLe misure tariffarie annunciate dalla Casa Bianca potrebbero richiedere, infatti, l'adozione di misure idonee a contenere i possibili effetti sul sistema produttivo del Paese."L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – conclude la nota – pone la propria competenza tecnica a disposizione dell'Autorità di Governo, impegnata nel pieno sostegno alle Istituzioni unionali con riguardo alla trattativa sui dazi".