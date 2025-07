Legacoop: cooperative confermano stabilità di domanda e occupazione ma peggiora la domanda estera

(Teleborsa) - Conferma di una sostanziale stabilità della domanda e dell’occupazione, peggioramento della domanda estera, aspettative nel segno della cautela per i prossimi mesi, motivate da un quadro complessivo di incertezza e da un rilevante scetticismo sull’evoluzione del contesto macroeconomico italiano. Sono queste, in sintesi, le principali evidenze che emergono dall’e sugli andamenti delleeffettuata dall’"I dati che emergono dalla nostra indagine congiunturale confermano, da un lato, la stabilità del mondo cooperativo, con una sostanziale tenuta della domanda e dell’occupazione, e, dall’altro, l’urgenza di affrontare con determinazione le sfide che ancora gravano sul nostro sistema economico – ha commentato, presidente di Legacoop – A preoccupare è soprattutto il peggioramento della domanda estera, segno evidente di un contesto internazionale instabile e inquietante, che penalizza le nostre imprese. Non possiamo ignorare il grido d’allarme che arriva dai settori più esposti all’export. In questo quadro, l’incremento dei costi e la difficoltà nel reperire manodopera qualificata restano ostacoli strutturali che richiedono politiche pubbliche mirate"."È fondamentale investire in formazione, innovazione e qualità del lavoro per non rallentare la capacità di crescita anche delle cooperative. Si ribadisce, però, una tenuta dell’occupazione e, soprattutto, la. In questo scenario, in cui persino un quadrimestre è considerato "medio-periodo", la recente fiammata sui dazi acuisce ulteriormente il clima di incertezza – ha aggiunto –. Il deterioramento del sentiment post-dazi rischia di frenare i già fragili andamenti industriali. È indispensabile che a livello nazionale ed europeo si mettano in campo, capaci di rilanciare il mercato interno e accompagnare un processo di re-industrializzazione orientato alla competitività sostenibile. Servono, sostenute anche da strumenti di finanza pubblica comuni per affrontare in modo solidale e strutturale le sfide del presente. La cooperazione come questi dati certificano, c’è, è viva, e continua a rappresentare un presidio sociale ed economico fondamentale per i territori e le comunità. Ma per continuare a svolgere questo ruolo, servono certezze, visione strategica e politiche adeguate peraffrontare la complessità del presente".Rispetto ad un anno fa, nell’ultimo quadrimestre solo l’11% delle cooperative ha registrato un incremento della(con un calo di 3 punti percentuali), a fronte di un 13% che segnala un calo, mentre il 76% (+ 6 punti) indica una situazione di stabilità. A, è ilche registra un valore più elevato di calo della domanda (il 17% delle cooperative) e, a livello settoriale, le attività manifatturiere (25%), l’industria delle costruzioni (23%), i servizi (18%) e l’agroalimentare (15%). Fanno eccezione i, dove le cooperative che registrano un livello alto della domanda sono il 33%, e della cooperazione sociale(13%). In netto peggioramento la domanda estera: solo il 3% delle cooperative esportatrici ha visto crescere gli ordini (10 punti percentuali in meno rispetto alla precedente rilevazione), contro il 21% che ha segnalato una contrazione, a conferma di un contesto internazionale sempre più sfavorevole.Dal, il 71% delle cooperative ha mantenuto stabile il proprio organico. Tuttavia, rispetto alla precedente rilevazione, cresce la quota di imprese che hanno aumentato l’(21%, +4 punti percentuali). In particolare, ilmostra un’espansione più accentuata (con un saldo positivo di 21 punti), mentre industria e distribuzionesegnano un saldo negativo, rispettivamente di 5 e 7 punti. A livello territoriale, il Centro Italia e le cooperative di medie e grandi dimensioni presentano i risultati più positivi.Come d’abitudine, i cooperatori intervistati si mostrano scettici rispetto all’evoluzione del. Il saldo tra giudizi positivi (il 9%) e negativi (il 28%) rimane ampiamente negativo (19 punti).Per quanto riguarda l’andamento della domanda, rispetto alla precedente rilevazione le cooperative non evidenziano variazioni significative, a conferma di un quadro diin cui prevale la cautela. Il 65% (2 punti in più) la prevede stazionaria, il 24% in aumento (- 1 punto) e l’11% (-1) in calo. Sono principalmente le imprese attive nei settori dell’agroalimentare(26%) e della cooperazione sociale (30%) ad esprimere aspettative positive.più pessimista, invece, tra le cooperative dell’industria e dei servizi. Dal punto di vista territoriale, si rileva un maggiore ottimismo tra le cooperative del Nord Italia, e, a livello dimensionale, nelle cooperative più grandi.Per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione, nei prossimi mesi il 72% delle cooperative manterrà inalterato il, il 21% prevede un aumento e il 7% una diminuzione, con un saldo positivo di 14 punti. I settori dove si prevedono aumenti più diffusi sono quello dellae dellee nelleSul fronte degli, si conferma la propensione positiva delle imprese: il 28% delle cooperative ne prevede un aumento, a fronte del 13% che ha pianificato una riduzione nell'anno a venire, con un saldo positivo di 15 punti. Una maggiore propensione agli investimenti si riscontra nei settori delle cooperative del consumo/distribuzione (saldo positivo di 33 punti), dell’abitativo(22 punti), della cooperazione sociale (22 punti) e delle attività manifatturiere (20 punti). Investimenti in contrazione, invece, nell’industria delle costruzioni e nelle attività culturali.Lapiù diffusa segnalata dalle cooperative, come nelle precedenti rilevazioni, è la persistente difficoltà nelqualificata, segnalata dal 40% delle cooperative. A seguire, vengono indicati iancora elevati (il 30%), l’aumento dei prezzi di(28%) e le difficoltà legate alla gestione dellaa breve termine (28%). Si registra un aumento della quota di cooperative che segnalano problematiche connesse alle esportazioni, passata dal 22% della precedente rilevazione congiunturale al 28%. Le principali difficoltà segnalate riguardano, in primo luogo, l’instabilità geopolitica. A ciò si aggiunge l’aumento generalizzato dei costi, che incide negativamente sulladelle cooperative esportatrici. In calo la percentuale di cooperative che hanno fatto richiesta di finanziamenti (29%, contro il 34% precedente), ma aumenta la quota di imprese (il 30%) chesegnala una riduzione dei tassi d’interesse. Tuttavia, persistono criticità nelledi erogazione e nelle condizioni richieste, in particolare per le garanzie accessorie. Elementi che rappresentano ancora un ostacolo per molte imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni.