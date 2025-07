Ucraina, Ue: "Mosca usa armi chimiche"

(Teleborsa) - La Russia usa armi chimiche contro le truppe ucraine e gli attacchi si stanno intensificando. È quanto ha denunciatoal termine dell'ultimo prima della pausa estiva. "È sorprendente – ha aggiunto Kallas – ma dall'inizio dell'invasione ci sono stati oltre 9 mila casi di attacchi con armi chimiche proibite, lo dicono i servizi di intelligence di Olanda e Germania e il fatto che stiano aumentando è preoccupante, vuole che Kiev si arrenda"."Accogliamo con favore l'annuncio del presidente Trump di inviare ulteriori armi all'Ucraina. Tuttavia, vorremmo che gli Stati Uniti condividessero questo onere – ha dettocommentando l'annuncio di Donald Trump di non finanziare le armi all'Ucraina da lui decise –. Se paghiamo noi le armi allora si deve parlare di sostegno europeo all'Ucraina e l'Europa sta già facendo il possibile: se prometti di fornire le armi ma dici che qualcun altro le pagherà, in realtà non le stai fornendo tu. L'America e l'Europa stanno lavorando insieme, e se lavoriamo insieme questo può fare pressione su Putin per negoziare degli accordi. L'unico modo per porre fine a questa guerra è forzargli la mano", ha aggiunto Kallas."Gli americani hanno già inviato molto, hanno già fatto molto, più siamo a collaborare meglio è. Adesso l'importante è arrivare alla pace – ha affermando in un punto stampa a Washington, dopo l'incontro con ililcommentando le parole dell'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, sulla vendita delle armi americane a Kiev –. La decisione sulle forniture di armi Usa, finanziate dagli alleati al 100 per cento secondo lo schema esposto dal presidente Usa Donald Trump, spetta alla Nato. Noi siamo favorevoli al sostegno dell'Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte ne parlerà con i leader e si vedrà il da farsi. Per adesso è importante che ci sia stata da parte americana una scelta forte a sostegno dell'Ucraina dopo il grande evento di Roma che è stato non soltanto un evento economico ma è stato un importante segnale politico di sostegno a Kiev".nel frattempo ha detto che per ora non sta valutando l'invio di missili a lungo raggio per Kiev, a partire dai missili Tomahawk.Kallas, ha espresso, inoltre, il suo disappunto e anche la sua sorpresa, per ilper l'aggressione all'Ucraina. L'accordo sul pacchetto, per il quale è necessaria l'unanimità, non è stato conseguito a causa dell'. "L'Ue è pronta ad approvare uno dei suoi pacchetti di sanzioni più severi contro la Russia. E sono davvero dispiaciuta – ha detto Kallas – che non abbiamo raggiunto l'accordo su questo pacchetto oggi, ma devo dire che ci siamo andati molto vicini. Per rassicurare la Slovacchia – che si oppone a una delle nuove sanzioni previste, lo stop totale delle importazioni di gas russo – la Commissione ha dato ciò che chiedeva. Ora la palla è nel campo della Slovacchia, devono saperlo. Sono già passati due mesi" da quando è stata avanzata la proposta del pacchetto. "Le sanzioni – ha ricordato l'Alta Rappresentante – sono necessarie per privare la Russia dei mezzi per combattere questa guerra. E l'Unione europea continuerà ad aumentarne i costi per fermare la sua aggressione".