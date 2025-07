Dotstay, nessuna variazione nel portafoglio immobiliare negli ultimi tre mesi

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha terminato ildel 2025 con(+0 rispetto al 31 marzo 2025 e +4 rispetto al 30 giugno 2024). Gli immobili in gestione immobiliare sono 6 (vs 6 tre mesi prima e 14 un anno prima), mentre gli immobili in locazione diretta sono 63 (vs 63 tre mesi prima e 51 un anno prima)."Il nostro portafoglio immobiliare a oggi si conferma in linea con la strategia già annunciata al mercato che punta a incrementare gli immobili in locazione diretta - ha commentato l'- Questo rappresenta nel medio e lungo termine una possibilità concreta per migliorare gli indici. In generale siamo soddisfatti dell'andamento di questo trimestre e della prima parte del 2025, che consideriamo un periodo di cambiamento in cui stiamo rinforzando le basi per la nostra attività B2B che riteniamo sia la strada migliore da battere per Dotstay nell'attuale contesto di mercato".