Giacomini (Infront): "Sostenibilità non più solo una tendenza, ma necessità"

(Teleborsa) -. Entra nel vivoarricchiscono l’offerta del pacchettoprogetto gestito day. Obiettivo. La novità 2025 del pre-opera scaligero prevede degustazioni delle migliori etichette nazionali, accompagnate dai prodotti dell’eccellenza gastronomica, abbinate ad una serata d’opera nel teatro all’aperto simbolo della lirica nel mondo: l’Arena.nel palazzo seicentesco della Gran Guardia, ha preso vita nelle scorse settimane un'esperienza esclusiva. Fino, il vino italiano è protagonista di un percorso di degustazione pre-opera.. Aver gestito molti cicli di vendita dei diritti televisivi della Serie A ci ha posizionato chiaramente come attore principale di quel mondo, ma oltre a quello e alla gestione di numerosi club, Infront è da sempre sinonimo di sport invernali, che sono stati il primo business sviluppato dal gruppo con il rapporto con FIS e FISI. Con questi due settori continuiamo a lavorare e innovare con granda abbiamo anche ampliato il nostro focus, puntando anchein termini di comunicazione a farci conoscere per tutto quello che facciamo", spiega a Teleborsa, Managing Director Infront Italy. "Siamo infatti partner di diverse leghe e federazioni, dalla Lega Basket, alla Federazione Italiana Golf, dalla CEV alla Federazione Italiana Ciclismo, solo per citarne qualcuna. Questo ci ha dato l’opportunità di rafforzare il nostro posizionamento su tutti i territori sportivi e di sviluppare progetti trasversali, come lache, maturata nella gestione di grandi eventi sportivi, abbiamo portato nel settore delle esperienze culturali e di intrattenimento, con l’obiettivo di offrire al mondo imprenditoriale un modo esclusivo di vivere la cultura, in particolarequesto caso, il focus è sulla valorizzazione dell’Arena di Verona e del suo patrimonio storico e artistico, affiancando a questa realtà eccellenze del"L'intelligenza artificiale - spiega Giacomini -incluso lo sport, da diversi decenni. Dalle sue origini negli anni 50 si è evoluta da modelli basati su regole a sistemi esperti e apprendimento automatico. La velocità di sviluppo degli ultimi anni ha visto un aumento del suo utilizzo per migliorare le prestazioni sportive dei giocatori, per fornire dati agli allenatori e per coinvolgere in maniera immediata i tifosi. Anche noi in Infront stiamo usando modelli basati sull’IA, ma ad oggi il suo impatto non è ancora così rilevante nello sviluppo del nostro business, in particolare nella parte di marketing e sponsorizzazioni e nella compravendita dei diritti media. Nel nostro business la creatività e le capacità umane sono ancora centrali, come lo è la relazione con i nostri stakeholder. Sicuramente l’applicazionesottolinea ancora Giacomini che spiega: "L'industria sportiva ha la possibilità di guidare il cambiamento grazie alla sua influenza globale, promuovendo azioni concrete in grado di salvaguardare il futuro dell'industria stessa. Come Infront siamo fortemente impegnati su questo tema e abbiamo identificato alcuni filoni chiave – sponsorizzazioni pensate seguendo itc … - su cui lo sport può avere un impatto duraturo e offrire così a brands e rights holders l’opportunità di contribuire a un futuro più sostenibile. In particolare, per raggiungere un equilibrio tra redditività e sostenibilità, l'industria sportiva deve adottare strategie che integrino considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei propri modelli di business"., evento organizzato da Infront Italy insieme a Corriere dello Sport, Italian Marathon Club e Atielle, che ha reso la sostenibilità parte integrante della sua identità, implementando iniziative come materiali biodegradabili per le gare e sistemi completi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, creando anche iniziative durante il weekend di gara, con varie distanze più brevi progettate per incoraggiare attività motorie divertenti per tutta la famiglia. Guardando al futuro, è chiaro che la sostenibilità deve essere al centro dell'industria sportiva attraverso un approccio multifunzionale, necessario a garantire che lo sport possa prosperare a lungo termine. Il percorso da seguire richiede collaborazione, creatività e un impegno e iAbbracciando la sostenibilità in tutte le sue forme, l'industria sportiva può aprire la strada verso un futuro più equo, resiliente e sostenibile per tutti", conclude Giacomini.