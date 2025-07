BP vende il business eolico onshore statunitense a LS Power

BP

(Teleborsa) - Il colosso energeticoha(BP Wind Energy), società leader nello sviluppo, negli investimenti e nella gestione di impianti elettrici e infrastrutturali in Nord America. Dopo la chiusura dell'accordo, BP Wind Energy sarà posseduta e gestita come parte di Clearlight Energy, società del portafoglio LS Power, aumentando la sua flotta operativa a circa 4,3 GW.BP Wind Energy detienedegli Stati Uniti, di cui nove gestiti. Gli impianti hanno una capacità di generazione lorda combinata di 1,7 GW (1,3 GW netti per BP). Tutti gli impianti eolici sono collegati alla rete e forniscono già energia a oltre 15 acquirenti."Siamo stati chiari sul fatto che, sebbene l'energia a basse emissioni di carbonio abbia un ruolo da svolgere in una BP più semplice e focalizzata,- ha detto William Lin, Vicepresidente Esecutivo di BP per il settore gas e l'energia a basse emissioni di carbonio - Il business eolico onshore statunitense vanta grandi risorse e persone fantastiche, ma abbiamo concluso di non essere più i proprietari migliori per gestirlo".