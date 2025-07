Civita e Sostenibile Oggi: nuovi trend e sfide della sostenibilità

(Teleborsa) -sono i trend emergenti tra medie e grandi aziende quando si parla di comunicare la. Ilsecondo standard internazionali. Tuttavia, la maggior parte dei contenuti resta tecnica, destinata a stakeholder istituzionali più che al cittadino comune.infografiche, piattaforme web e video aumentano, ma spesso mancano campagne integrate che colleghino i diversi canali sotto una visione coerente e accessibile.Sono i dati che emergono dal Report "" a cura dii, con dati e trend aggiornati su strategie digitali, branded content, influencer e storytelling ESG presentato ieri a Roma in occasione dell’incontro "" promosso da, realtà che da 35 anni si occupa di, in collaborazione con, piattaforma che affronta argomenti complessi relativi alla trasformazione sostenibile dando voce a esperti per accompagnare le aziende nel proprio percorso verso una transizione più rapida e una più facile adozione di nuovi modelli di business.Professionisti della comunicazione, giornalisti, importanti aziende impegnate nella costruzione di strategie ESG efficaci, stakeholder e rappresentanti delle istituzionialla presenza diPortavoce del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,Direttore Ufficio Parlamento Europeo in Italia e con gli interventi diDirettore Centrale della Comunicazione INPSSenior Manager ESG e Innovazione Gruppo Lottomatica,Direttore Green&Blue La Repubblica,Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR e, External Relations, Communication & Sustainability Director di Inwit.Nel corso dell’incontro moderato daSegretario Generale Associazione Civita, eCo-Founder SostenibileOggi sono stati presentatecon la condivisone di progetti innovativi e comunicazione d’impatto."La sostenibilità non è solo ciò che fai, ma. È la capacità di tradurre numeri in parole, e parole in emozioni. Finché i contenuti resteranno confinati in bilanci tecnici e canali autoreferenziali, continueremo a parlarci addosso. Serve una svolta narrativa che apra alle persone, ai territori, alle relazioni" commenta"Per creare una radicata cultura della sostenibilità la comunicazione è un fattore che fa realmente la differenza ed è per questo che è necessaria una riflessione accurata su strategia, obiettivi e strumenti della comunicazione che coinvolga aziende, istituzioni, terzo settore. Non basta perseguire e raggiungere obiettivi di sostenibilità maper ispirare i giusti comportamenti presso i pubblici di riferimento e amplificare i traguardi raggiunti" ha affermatoCome strumenti di comunicazione della propria sostenibilità in primo piano emerge ilt utilizzato dal 95% del campione di aziende medio grandi analizzate, seguito dal. Tra i temi trattati rimane in testa l’ambiente con focus sullae Economia Circolare (65%) ma con grande impegno anche sulla Diversity & Inclusion (80%), su Stakeholder engagement (60%) e Finanza Sostenibile (40%).Il report di SostenibileOggi individua le tendenze principali della comunicazione sulla sostenibilità evidenziando le possibili aree di miglioramento: molti settori tendono a privilegiare gli aspetti ambientali rispetto a quelli sociali e di governance.: LinkedIn è il canale più usato per i contenuti ESG, ma la presenza su Instagram e Facebook resta marginale. Poche le aziende che riescono a parlare davvero alle nuove generazioni in modo creativo e coinvolgente.Il: le aziende più piccole e radicate localmente ottengono spesso i risultati più credibili e partecipativi. Coinvolgono i cittadini, aprono gli impianti, raccontano l’impatto con autenticità. Ma faticano a uscire dai confini regionali. Manca la voce umana: la sostenibilità viene raccontata attraverso KPI e certificazioni, ma raramente si dà spazio a storie di dipendenti, clienti, o comunità. Il racconto emozionale – quello che può costruire fiducia e identificazione è ancora l’anello debole.