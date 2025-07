Ex Ilva: svolta normativa e appello alla responsabilità

(Teleborsa) - Dopo anni di incertezza normativa, arriva un'importante novità sul fronte della tutela dei diritti dei lavoratori. Un emendamento presentato dalla maggioranza alintroduce finalmente una disciplina chiara e tecnicamente solida in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro nelle aziende con più di quindici dipendenti. La misura, accolta con favore da, poiché contribuisce a rafforzare la certezza nei rapporti di lavoro e nell’esercizio dei diritti.Sempre secondo Confcommercio, l’emendamento contiene un altro punto qualificante:, che esclude prassi scorrette e contratti non qualificati dal sistema di rappresentanza. Una misura che, secondo l'associazione,e sostiene un modello di relazioni industriali basato sulla qualità, sul dialogo e sul rinnovo dei contratti. "", conclude la nota.Ma mentre il Parlamento introduce elementi di stabilità giuridica e contrattuale,. Il segretario generale della, ha lanciato un allarme chiaro: "Siamo al bivio finale di una crisi che da oltre tredici anni colpisce migliaia di famiglie. O, oppure si rischia la fermata definitiva degli impianti".L’approvazione dell’transitoria da parte del Ministero dell’Ambiente, conconsente di mantenere attiva la produzione. Tuttavia, Palombella avverte che la misura, approvata senza l’accordo con gli enti locali, non può essere un punto d’arrivo. "Bisogna avviare subito un confronto serio e condiviso – ha dichiarato – per. La responsabilità è di tutti: nessuno può tirarsi indietro".